Как и чем удобрять грядки в июле

Правила подкормки растений в июле

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Разные удобрения для разной фазы роста и разных культур советует применять специалист. По словам Игоря Овечкина, подкормка растения – целая наука. При этом главный принцип должны усвоить все дачники – в период завязывания овощей содержание азота в подкормке должно быть минимальным.

«Для всех культур в это время года нужно подбирать такие удобрения, чтобы азота было меньше, а фосфора и калия больше. Если раньше, в июне, когда идет интенсивный рост, можно брать соотношение азота, фосфора и калия один к одному, то есть каждого элемента по 18%, то вот в июньском удобрении должно быть азота поменьше, а фосфора и калия больше. Плюс микроэлементы», – объяснил VN.ru овощевод.



Лучше всего покупать удобрения специально для определенной культуры. Игорь Овечкин советует спрашивать у продавцов, что именно лучше купить для определенной культуры. Дачникам-новичкам проще всего покупать специализированные подкормки для огурцов, томатов и других овощей и цветочных культур. Там подобрано наиболее благоприятное соотношение элементов для конкретного растения.

«Осенью, когда рост растений заканчивается, азот лучше вообще исключить. Даем только фосфор, калий, чтобы повысить у плодовых зимостойкость, например, у земляники», – уточнил эксперт.



Органические или минеральные – какие удобрения нужны летом

Органические удобрения, которые как раз богаты азотом, отдают все необходимые растениям питательные вещества медленно, только по мере перегнивания. Минеральные удобрения более быстрого действия.

То есть вы развели, подкормили – получили элементы питания в доступной форме. Но этому, конечно, нужно учиться. Допустим, весной, в период переувлажнения почвы, корневая система у растений не работает, и кормить минеральными удобрениями через корень практически бесполезно. Эффект даст внекорневая подкормка, то есть по листу. Элементы питания быстро проникнут, и будет эффект.

Можно ли «перекормить» растения

Лучше недокормить, чем перекормить, уверен Игорь Овечкин. Дозу удобрения овощевод советует уменьшать, вносить её в два приема. Кроме того, разные подкормки лучше не смешивать. Самый простой вариант – комплексные водорастворимые удобрения.

«Если перекормить растение, во первых, корень обжигаете, из-за концентрации солей растения страдают от недостатка влаги, начинают скрючиваться. Возможна и гибель растения от перекорма», – предупреждает собеседник VN.ru.



Когда лучше вносить навоз и перегной

Любимое удобрение дачников – навоз или перегной эксперты рекомендуют вносить под перекопку осенью. Тогда натуральная органика не засохнет и не потеряет свои питательные свойства. Многие не используют навоз сразу, а накрывают его для перепревания до состояния перегноя. Это тоже будет отличным удобрением.

Весной и летом вместе с навозом в огород могут попасть сорняки и вредители, которых раньше на участке не было. Есть вероятность занести карантинную повилику или личинок опасного майского хруща. Игорь Овечкин рекомендует закапывать навоз в грядки с осени, чтобы к весне часть органики успела перепреть.

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