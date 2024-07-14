Виктория Боня провела румтур по своим роскошным апартаментам в Монако

Не «Выжить в Дубае» единым: Виктория Боня решила разбавить бесконечные выяснения отношений с Надей Сысоевой и порадовала фанатов принципиально новым контентом. Звезда «Дома-2» ранее только мельком показывала свое роскошное жилище в Монако, но накануне впервые сняла полноценный румтур. Эксклюзивные видеокадры в своем телеграм-канале она подписала так: «Приглашаю вас к себе домой. Это первый раз я делаю home tour, прям показывая все от А и до Я. Welcome!»

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Виктория снимает апартаменты с роскошным видом на море. В распоряжении ведущей и ее дочери две спальни, несколько ванных комнат (даже у кошки знаменитости есть своя дамская комната), гардероб, кухня, прихожая и большая гостиная.

«У меня свой выход на пляж, то есть это как бы прекрасный замок, моя крепость. Смотрите, там внизу 12 метров вот эта стена, просто крепость. Я живу в раю», — констатировала Боня, начавшая тур с огромной террасы.



Ну а дальше все и правда как в раю: спальня Анджелины с кроватью под тюлевым балдахином и мамина коллекция роскошных платьев и «лубутанов» — эх, по-доброму завидуем!

Показала Виктория и святая святых — свой кабинет и спальню. В первой комнате инста-дива творит, разрабатывая собственную косметику и одежду, а во второй может отдохнуть и побыть принцессой. Примечательно, что и там и там разбросано альпинистское снаряжение. Для тех, кто пропустил, Боня сейчас готовится к восхождению на гималайскую гору Манаслу, высота которой составляет более восьми километров.

«Здесь у меня бардак, который я могу показать только вам. Почему? Потому что здесь много косметики, которую я тестирую, ту косметику, которую я буду дальше выпускать. <…> Только здесь может быть такой правильный творческий беспорядок, потому что я знаю, где и что лежит», — пояснила она.



Ранее Боня рассказала, как обстоят дела в ее личной жизни, и раскрыла личность незнакомца со своего недавнего фото.

* Запрещен в РФ.