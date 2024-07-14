Какие цветы нельзя дарить, чтобы не навлечь беду

Букет цветов — отличный подарок, который радует и глаза, и душу. Но некоторые растения несут в себе негативную энергетику в ряде случаев. Какие цветы опасны для получателя и могут выставить дарителя в неприятном свете, «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой.

© Вечерняя Москва

Какие цветы нельзя дарить

Эксперт предупредила: ни в коем случае нельзя дарить на свадьбу бордовые или алые розы. Это символ, который, согласно приметам и суевериям, считают вестником разрыва для семейной пары. Не стоит также дарить желтые цветы.

— Желтый оттенок цветов (любых, в том числе и тюльпанов, как в песне Наташи Королевой) ведет к разлуке и разрыву отношений, — рассказала собеседница «ВМ».

Нельзя дарить живые растения в горшках, например, на свадьбу. Они сулят недолгую совместную жизнь, проблемы со здоровьем и даже могут привести к бездетности или разорению.

— Считается, что цветы в горшках нехорошо дарить именно на свадьбу. Также не очень правильно дарить цветы с сильным и навязчивым запахом. Например, лилии. Я не рекомендую дарить красные гвоздики, потому что это символ защиты, еще и связанный с обрядовой, похоронной историей, — объяснила Миронова.



По этой же причине нельзя дарить и четное количество цветов. Также экстрасенс советует не вручать валериану: хоть это и красивый цветок, но он символизирует ветреность. А вот цветок граната подарить можно: он передает обожание со стороны дарителя.

— Зависит от того, какой цветок вы хотите выбрать, потому что язык цветов тоже важен. Если вы, например, дарите какие-то цветы, которые могут приносить обиды, разочарования, или какие-то цветы, которые могут привести потом к разрыву ваших отношений, то это примета. Это может к такому привести, — заверила эксперт.



С осторожностью стоит относиться к сухоцветам. Согласно учению фэншуй, это мертвая энергия. Поэтому их не рекомендуется держать дома и дарить кому-либо. А у вьющихся растений есть сильная мужская энергетика, поэтому они отпугивают мужчин.

— Если женщина одинока, а у нее очень много кактусов, то это усиливает одиночество. Если много вьюнов, то это отпугивает мужчин, — добавила экстрасенс.



Фиалка тоже сулит одиночество. Существует легенда, что Зевс превратил дочь Атланта в фиалку, чтобы уберечь ее от ухаживаний Аполлона. Потому этот цветок символизирует одинокую жизнь. А красные розы нельзя дарить замужним женщинам, чтобы не вызвать ревность, не спровоцировать измены и предательство.

— Также молодоженам не принято преподносить анемоны и маки, которые могут использоваться в букетах невесты. Они несут грустное толкование, поскольку анемонам приписывают любовную утрату, тоску. Они даже могут спровоцировать любовный треугольник. Маки ассоциируется со спокойствием, сном и вечным забвением, — отметила собеседница «ВМ».



В Китае не принято дарить ирисы, а в Японии и Корее — хризантемы. Считается, что эти цветы приносят смерть.

Какие цветы можно дарить

Однако существуют и условно безопасные цветы, которые можно, не боясь, подарить близкому человеку.

— Самое оптимальное — это полевые цветы, которые всегда безобидны. Ромашки всегда дарятся только к добру, к благополучию, к принятию. Потому когда вы выбираете цветок — вы выбираете не просто его название, но еще и сам оттенок цветка, который должен подходить к соответствующему значению событий, — подчеркнула эксперт.



К примеру, белые цветы — символ надежды, веры и чистоты, непорочности красоты любви. Красные и ярко-бордовые — символы страсти, влюбленности, чувственности. Желтые — это всегда к расставанию, а синие — к чувственности и эмоциональной близости.