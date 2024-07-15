Агрономы рассказали, как бороться с луковой мухой на участке

Помогут защитить посадки от вредителя как специальные препараты, так и народные методы.

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Излюбленным лакомством луковой мухи являются репчатые культуры, в том числе шалот и шнитт. Также вредители могут поедать луковицы тюльпанов.

Чтобы понять, что огород атаковали луковые мухи, необходимо обратить внимание на листья растений. Если они начали желтеть, вероятно, вредитель уже облюбовал участок. При этом на самих плодах можно заметить маленьких белых червячков, личинок мухи.

Избавиться от вредителя помогут такие препараты, как: Корадо, Землин, Сочва, Мухоед, Табу, Алатар. Также опытные дачники используют табачную пыль, просто посыпая ей зараженные растения. Однако такой метод не дает 100% гарантии.