Важные факторы при выборе вертикального пылесоса

Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе вертикального пылесоса.

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В борьбе с пылью вертикальные пылесосы стали незаменимыми помощниками. Они компактны, легко маневрируют в труднодоступных местах и даже способны мыть полы. Их небольшой вес особенно понравился многим хозяйкам.

Средний вес вертикальных пылесосов составляет от 1,5 до 3,5 килограмма, что в два раза меньше обычных моделей. При выборе такого пылесоса важно учитывать не только известные бренды, но и учитывать модели от китайских и сингапурских производителей, которые не уступают по функционалу западным аналогам.

Основные характеристики вертикальных пылесосов включают время автономной работы от аккумулятора и тип уборки. Если вы планируете использовать пылесос для больших помещений, важно выбирать модель с мощным аккумулятором. Также необходимо учитывать тип поверхности: для ковров требуется более мощный пылесос, чем для гладких полов.

Каждый вертикальный пылесос снабжается уникальным набором насадок, включая узкую насадку для углов и щелей, турбощетку для эффективной очистки и мебельную щётку для бережной уборки мебели. Также многие модели оснащены индикаторами заряда и подсветкой, что облегчает уборку даже в тёмных уголках и помогает заметить все мелкие частицы.