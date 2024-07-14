Какие ошибки на прогулке могут навредить собакам

К выгулу нужно относиться крайне ответственно, иначе это может отразиться не только на поведении собаки, но и на здоровье питомца.

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Специалисты из Российской кинологической федерации назвали главные ошибки на прогулке, которых следует избегать.

Прежде всего, нужно помнить о поводке. Не везде собаку можно отпускать гулять самостоятельно, особенно в населенных пунктах. Если же планируется выезд на природу, то питомец должен быть обучен командам «Ко мне!», «Нельзя!», «Стой!». Иначе возникают риски как для окружающих, так и для собаки.

Не стоит гулять с туго натянутым поводком. Такая прогулка утопить обоих. Кроме того, постоянное давление и рывки могут травмировать шею собаки. Еще один негативный фактор – натянутый поводок не дает животному почувствовать себя спокойно, что приводит к конфликтам с другими собаками.

Нельзя совмещать прогулки с другими делами. Если хозяин отвлечен, питомец может выбежать на дорогу, подобрать что-то с земли или вступить в конфликт с другим животным. Во время прогулки важно быть внимательным и следить за перемещениями четвероногого друга, чтобы вовремя оградить собаку от неприятностей.

Короткие прогулки тоже вредят животному. Выходы из дома на 15-20 минут пару раз в день могут стать причиной деструктивного поведения, стресса и проблем со здоровьем у животного. Собака начинает проявлять агрессию, портить вещи или выть. Если питомца ограничивают, это рано или поздно скажется на его поведении и здоровье.

Прогулка должна быть приятной для хозяина и животного. Ему нужно позволить изучать окружающий мир, обнюхивать метки, и общаться с другими питомцами. Это сохранит здоровье собаки и укрепит взаимоотношения.