Как искать пропавшую кошку: рассказывает специалист

Если кот или кошка неожиданно исчезли дома из поля зрения – не надо паниковать, поделилась советом с ИА RuNews24.ru администратор команды волонтеров «Найди меня» по СПб и ЛО Марина Смирнова.

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Для начала надо тщательно осмотреть жилище. Иногда кошка просто прячется, особенно если имелась какая-то стрессовая ситуация. Именно поэтому не стоит метаться и истерично громко звать Мурку или Барсика: животное может испугаться еще больше и спрятаться еще лучше.

Бывает, что котята залезают в открытую стиральную машину и засыпают там в куче белья, либо прячутся за батареи в другие труднодоступные места. Но если питомца точно нет дома, надо перенести поиски во двор/на улицу.

Обычно кошки не убегают далеко и выбирают укромные места. В первую очередь надо проверить подвал, чердак, под машинами, контейнерную площадку, деревья. Опять же не надо громко звать питомца: ему может передаться тревога хозяина.

Следующий шаг - распечатать и расклеить цветные объявления в своём и соседних дворах, на близлежащих улицах. В них должны фото, кличка, особые приметы, контакты.

Эту же информацию надо срочно разместить в соцсетях: местных чатах и группах, мессенджерах, группах потеряшек в ВК и Авито. В Петербурге и Ленобласти хорошие результаты дает поиск по базе потерянных животных «Я потерялся» в ВК.

«Опросите всех местных жителей, дворников, бабушек на лавочках, тех, кто кормит бездомных котов. Раздайте им объявления о поиске. Положите около подъезда кошкин лоток с использованным наполнителем и миску», - рекомендует Марина ИА RuNews24.ru.



Вечером, когда сядет солнце, надо заново обойти все перечисленные места с фонариком. Все знают, как у кошек в темноте светятся глаза. Внимание надо уделять кустам, дырам, подвалам, местам кормежки бродячих кошек.

Стоит проложить «тропы» к дому. Для этого на лоскутки разрезается тряпка с запахом кошки - подстилка, нестиранная простыня, на которой она спала. Лоскутки развешиваются по пути к подъезду на минимальной высоте. Можно посыпать тропы наполнителем.

Надо попробовать получить доступ к камерам наблюдения. Если в первый день поиски не увенчались успехом, нужно регулярно проверять сообщества по продаже или пристройству котов в интернете. Не лишним будет и обзвонить приюты и ближайшие ветклиники: кошку принесли туда. Оставьте там свои данные, советует Марина Смирнова.