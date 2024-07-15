Российские ученые разработали повышающую урожай земляники нейросеть

Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработали нейросетевую систему компьютерного зрения, которая повышает урожайность садовой земляники. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

В настоящее время одним из главных направлений развития агробизнеса является разработка систем умного земледелия. Они автоматизируют уход за растениями, повышают рентабельность и экологичность сельскохозяйственного производства. Выращивание растений производится с помощью автоматизированного управления режимами работы, питания и микроклимата.

Нейросети компьютерного зрения позволяют вести непрерывный мониторинг выращиваемой продукции и решают задачи, которые сейчас еще не поддаются автоматизации. Они подсчитывают ягоды, оценивают их спелость, выявляют болезни, ведут подсчет листьев и усов. Анализ данных о количестве и спелости ягод, полученный с помощью нейросетей, позволяет прогнозировать урожай, осуществлять коррекцию режима полива и состава питательного раствора.

Ученые считают, что внедрение моделей компьютерного зрения повысит автономность современных ферм.

До этого сообщалось, что российские полярники впервые вырастили арбузы в Антарктиде.