Удобрение для хорошего урожая помидоров

Томаты считаются одной из самых прихотливых культур, но умелые садоводы знают, как с ними справляться. Опытный огородник Елена Литвинова раскрыла рецепт натуральной подкормки.

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Это удобрение защитит растения от болезней, обогатит почву и укрепит их иммунитет. При этом завязи не будут опадать, а из каждого бутона будет завязываться плод.

Заварите в стакане кипятка пять лавровых листов. Дайте им настояться в течение двух часов. После этого настой вылейте в 10-литровое ведро воды и добавьте в него 10 капель йода.

Такой подкормкой можно поливать кусты под корень, сверху или опрыскивать раствором растения по листу. Повторяйте процедуру раз в две недели.

Ранее опытные огородники посоветовали самостоятельно приготовить универсальную подкормку, которая заставит растения быстрее адаптироваться к грунту и простимулирует новые завязи. Рецепт подкормки прост.

До этого биолог Михаил Краснов рассказал, что растения на даче необходимо подкармливать, чтобы они активно и эффективно плодоносили на протяжении всего сезона. По его словам, огурцы и кабачки нужно подкармливать азотом, так как это питает их, особенно если они высажены на скудных и истощенных почвах.