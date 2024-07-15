Гигиенист рассказал о вызывающих пневмонию бактериях в кондиционерах

В кондиционерах могут жить опасные бактерии легионеллы, вызывающие пневмонию. Об этом сообщил завкафедрой экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения гигиенист Сергей Гильденскиольд. Эксперт отметил, что эти бактерии чаще всего появляются в загрязненных и плохо функционирующих системах.

© Global Look Press

«Плохо функционирующие, загрязненные системы кондиционирования — идеальная среда для легионеллы – бактерии, вызывающей тяжелую пневмонию», — предупредил Гильденскиольд.



Медик уточнил, что пневмония опасна инфекционно-токсическим шоком, а также поражением центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Сергей Гильденскиольд также предупредил, что болезнь может вызвать дыхательную недостаточность. По словам специалиста, в группе риска находятся люди со слабым иммунитетом, хроническими заболеваниями, переживающие стресс или страдающие от аллергии.

Помимо этого, отметил эксперт, из-за загрязнения сплит-системы могут возникать и другие инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем. Чтобы снизить вероятность заражения, Гильденскиольд рекомендует вовремя заменять фильтры и чистить кондиционеры. Кроме того, необходимо регулярно проводить влажную уборку помещений и использовать дезинфицирующие средства, передает News.ru.

Ранее в Госдуме предложили предоставить налоговый вычет на покупку кондиционеров семьям с детьми. По мнению депутатов, мера поможет снизить риски обезвоживания и тепловых ударов в жаркую погоду, особенно среди младенцев и сердечников.