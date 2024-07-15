Подручные средства: эти простые трюки помогут поймать надоедливого комара в комнате

Вы собираетесь спать, но слышите тихое жужжание? Эксперты рассказали, как можно просто поймать надоедливого комара в комнате.

© Чемпионат.com

Комары очень раздражают, особенно по ночам, нарушая сон. Маленьких кровососов не так легко выследить даже в небольшой комнате, но есть несколько способов, которые помогут вам быстро их обнаружить.

Средство для мытья посуды. Возьмите небольшую чашку или контейнер, налейте в ёмкость немного яблочного сока или лимонада и добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды. Такой запах привлекает комаров, вы сможете установить местоположение насекомого и обезвредить его. Ароматическая ловушка, сделанная своими руками. Достаньте потное бельё из корзины для белья и положите его в комнате, где жужжат комары. Запах пота привлечёт насекомых.

Специалисты добавляют, что есть определённые запахи, которые не нравятся комарам. Среди них лаванда, мята, тимьян и базилик.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.