Агроном рассказал, что посадить в огороде в июле

Освободившиеся после сбора раннего урожая грядки удобно использовать для повторного посева. Агроном Денис Терентьев рассказал, что можно посадить в огороде в июле.

© Вечерняя Москва

Так, можно посеять листовой салат или пекинскую капусту. Агроном уточнил, что листовой салат можно сеять каждые 2–3 недели. Даже при высокой температуре воздуха он редко дает стрелки. Пекинскую капусту лучше высаживать на дождливой неделе. Хороший эффект окажет на эту культуру подкормка мочевиной — ее стоит проводить дважды в месяц.

В июле также можно посеять кориандр, укроп, петрушку, кресс-салат, салатную горчицу. Посевы необходимо регулярно поливать, чтобы они быстрее проросли. Через две недели после появления всходов можно подкормить посевы аммиачной селитрой.

Также эксперт рекомендует для повторного посева дайкон. При посадке в середине лета он не выпускает стрелки и формирует качественные корнеплоды. Также возможен повторный посев редиса, передает издание «Профиль».

Агроном Петр Синьковский рассказал о том, как поливать цветы и плодовые культуры в жару. Наиболее активный период роста и цветения растений приходится на лето, однако не всегда погодные условия способствуют этому.