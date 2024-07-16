Порода мейн-кун: что нужно знать о характере и условиях содержания этих кошек

По данным самых популярных пород кошек у россиян — это мейн-кун. Все, что необходимо о ней знать, — в статье «Ленты.ру».

Главное о породе

Страна происхождения: США

Вес: от 4 до 12 килограммов (в некоторых случаях и больше)

Продолжительность жизни: 11-13 лет

Длина тела: ~100 сантиметров

Высота: ~40 сантиметров

Шерсть: длинная

Стоимость: от 25 до 150 тысяч рублей (цена зависит от степени породистости, подтвержденной документами)

История происхождения

Мейн-кун — самая крупная домашняя порода кошек в мире, считается старейшей в Северной Америке. Ее происхождение связано со штатом Мэн на северо-восточном побережье США. География отражена и в названии породы, состоящем из двух слов: «мейн» — это собственно штат Мэн в американском произношении — и производного от racoon, с английского — «енот».

При этом точной информации о происхождении породы нет: только догадки. Самая распространенная версия исследователей Испанией, а вот кошки с более длинной шерстью появились позже — вместе с первыми поселенцами из других стран Европы: Португалии, Франции, Великобритании.

Как раз смешивание обоих видов животных в естественной среде и привело к появлению мейн-кунов, которые быстро завоевали любовь фермеров штата Мэн, благодаря своей неприхотливости в уходе и отличным охотничьим качествам



Вместе с тем существуют и более занимательные (хотя и уже опровергнутые) легенды о корнях породы.

3 легенды о происхождении мейн-кунов

По первой легенде, мейн-куны являются потомками домашних кошек, которые смешивались с дикими рысями, обитавшими в лесах Мэна. Поддерживающие эту теорию указывают на их крупные размеры и вес, а также те самые рысьи кисточки на их ушах. Тем не менее генетики такую версию опровергли. Вторая легенда связывает появление мейн-кунов с кошками Марии Антуанетты, французской королевы XVIII века. Ее длинношерстные любимцы, по преданию, оказались на американском побережье после ее попытки бежать из страны в 1789 году. Считается, что они, смешавшись с местными кошками, и могли дать начало новой породе. Однако эта история, хоть и романтична, не имеет документальных свидетельств. Самая удивительная версия заключается в том, что мейн-куны получились в результате скрещивания домашних кошек и енотов (отсюда и название): якобы это объясняет их крупное телосложение, окрас и чрезвычайно пушистый хвост. Тем не менее научное сообщество утверждает, что такое скрещивание невозможно из-за генетических различий между этими видами животных.

Первое упоминание о мейн-куне Нью-Йорке. С тех пор о породе узнали и за пределами Мэна.

В 1908 году мейн-кунов признали в CFA (Ассоциация любителей кошек). Но в последующие десятилетия их популярность несколько угасла.

К концу же 1960-х годов интерес к мейн-кунам возродился, и в 1967 году был утвержден современный стандарт породы. В Европе к 1990-м эти кошки также обрели поклонников. В России мейн-куны стали популярны только в 2000-х.

Внешний вид

Вес и рост

Мейн-куны, как уже было сказано, отличаются особыми размерами, которые очевидны уже с раннего возраста. По ним кошки уступают лишь саваннам.

У этой породы ярко выражены половые различия: взрослые кошки весят в среднем от 4 до 6 килограммов (стерилизованные — до 8 килограммов), а коты — от 6 до 9 килограммов (кастрированные — до 12 килограммов и более).

Высота в холке у мейн-кунов достигает 40 сантиметров, а длина тела у них — более 100 сантиметров.

Телосложение у мейн-кунов массивное, мускулистое и коренастое



Голова

Голова у мейн-кунов пропорциональна телу, средней длины и ширины. Морда — квадратная, с высокими скулами и ярко выраженным подбородком, который находится на одной линии с мочкой носа.

Глаза — крупные, овальной формы, немного наклонены. Цвет радужной оболочки зависит от цвета шерсти.

Уши у этих котов большие, с широким основанием, заостряющиеся к кончикам. Расположены они высоко на голове, хорошо опушены, на кончиках возможны небольшие кисточки.

Конечности

Лапы мощные, средней длины, но при этом пропорциональные. Между подушечками лап растут небольшие пучки шерсти.

Ранее среди мейн-кунов, проживающих в Мэне до 1970-х годов, довольно часто встречалась полидактилия — так называют явление, когда на лапах появляются дополнительные пальцы. Вероятная причина этому — мутации в генах, сформировавшиеся под влиянием изначальной среды обитания животных. Эта особенность помогала мейн-кунам легче передвигаться в снежных условиях. Современным заводчикам удалось практически полностью устранить эту проблему.

Хвост

Хвост у мейн-кунов пушистый, длинный, с толстым основанием, но сужающийся к кончику. Длина хвоста нередко больше 40 сантиметров. Отличительная особенность: напоминает хвост енота из-за особых полосок на шерсти.

Шерсть

Шерсть у мейн-кунов длинная и густая, подшерсток плотный, он необходим, чтобы защищать от непогоды. В районе плеч шерсть короче, а в воротниковой зоне, по бокам и задних конечностях — длиннее.

Генетически мейн-куны имеют всего два основных окраса: черный и рыжий.

Характер

«В первую очередь хотела бы сказать, что у кошек как такового характера нет, — говорит «Ленте.ру» зоопсихолог, специалист по работе с кошками (@buba_mainecoon) Дарья Вишнякова. — У них есть темперамент, тот, с которым они рождаются. Он формируется еще в утробе матери и передается на генном уровне. Тем не менее как только котенок попадает в новую среду обитания (сначала к маме-кошке, а потом к человеку) его темперамент меняется в зависимости от окружающих его условий, формируется поведение».



По словам эксперта, люди слишком сильно любят очеловечивать животных, наделять их определенными качествами, это зачастую приводит к лишнему стрессу. Например, когда в поведении кошки хозяева начинают усматривать ревность, обиды и злопамятство, а потом тратят огромное количество ресурсов на решение этих несуществующих проблем.

При этом Дарья Вишнякова отмечает, что общие поведенческие особенности и черты «характера» мейн-кунов многие владельцы этих кошек все-таки замечают. Среди них:

стремление всегда быть рядом с хозяином;

доброжелательность — мейн-куны довольно неплохо уживаются с другими питомцами, в том числе собаками;

трусливость;

любознательность;

высокая терпимость к маленьким детям.

Но все же мне хотелось бы донести такую мысль: даже самый добрый и ласковый мейн-кун в неумелых руках может стать агрессивным. А так как мейн-куны — крупные коты, то их агрессия — это всегда опасная история Дарья Вишнякова зоопсихолог



Особенности содержания

Прежде чем говорить о содержании и уходе, необходимо разобраться в нуждах, потребностях и образе жизни кошек в целом. Как отмечает эксперт, их всех (неважно, породистые это представители вида или нет) объединяет несколько особенностей.

Общие черты образа жизни кошек

Являются социальными животными, живут колониями — прайдами, в которых существует строгая иерархия.

Имеют отчетливое понимание «своей» территории.

Охотятся в одиночку.

Являются хищниками. Весь мир для них делится на потенциальных жертв и потенциальных конкурентов.

Спят 13-14 часов в сутки.

Требуют физических нагрузок. Активные игры — неотъемлемая часть жизни кошек, поэтому всем хозяевам стоит задуматься о приобретении специальных игровых комплексов для питомцев.

Организация пространства

«Как видно из моего перечисления, кошки — активные существа. Нужно отдавать себе отчет в том, что мейн-кун к тому же крупная порода. Соответственно, пространство для нее должно быть продумано с учетом этого. Стоит со всей серьезностью подойти к выбору кошачьих комплексов и организации пространства», — предупреждает Вишнякова.



Есть еще один важный нюанс. Любая кошка по своей физиологии много прыгает, карабкается, бегает. Но мейн-куну противопоказаны прыжки с большой высоты, так как из-за его веса будет слишком большая нагрузка на суставы. Соответственно, вертикальное пространство должно быть особенно продуманно Дарья Вишнякова зоопсихолог

«Если собака — это «напольное» животное, то кошка передвигается по всей квартире и чувствует себя комфортно и защищенно наверху, поэтому полочки для отдыха мейн-кунов должны быть большого размера и обязательно с бортиками. Немало случаев, когда кошка засыпает, теряется в пространстве и падает», — подчеркивает эксперт.



Питание

Кошка — это хищник, а хищники питаются мясом. По мнению Вишняковой, самое лучше питание для мейн-куна, живущего с человеком, это натуральный рацион, подобранный индивидуально с учетом его анамнеза.

«Если кошка — на сухом корме, то задача хозяина следить за водно-электролитным балансом, чтобы не было проблем со здоровьем из-за недостатка жидкости в организме. Миски для воды лучше выбирать большого диаметра, чтобы усами кошка несильно касалась граней миски. Лоток, к слову, для большого кота тоже желательно побольше. Идеальный размер лотка — когда кошка может поместиться в нем полностью — вместе с хвостом», — говорит Дарья Вишнякова.



Уход за шерстью

Мейн-кун — длинношерстная порода, а значит, шерсть будет везде: по всей квартире, на одежде и в еде, к этому, отмечает эксперт, нужно быть готовыми, особенно в период линьки.

По ее словам, регулярное вычесывание мейн-куна — это не только залог красоты и ухоженности, но и здоровья кошки, ведь она много вылизывается, из-за чего шерсть может в больших количествах попадать ей в организм.

Конечно, не стоит забывать и о водных процедурах. Часто мыть мейн-куна нет никакой необходимости: достаточно одного купания раз в пару месяцев.