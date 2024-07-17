Ветеринар предупредил, собаки с каким темпераментов чаще всего глотают игрушки

Опрошенные RT специалисты подчеркнули, что игрушки представляют опасность для здоровья собак при проглатывании.

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«К сожалению, нередко собаки различных пород с темпераментом холерика в процессе игры проглатывают игрушки. Если один раз проглотил, то будет проглатывать и дальше — это как вредная привычка. Отучить таких собак невозможно. Это приводит к закупорке кишечника инородным предметом, травматизация ротовой полости, пищевода, кишечника, воспалениям. Кроме того, игрушки из дешёвой пластмассы могут вызывать токсические реакции», — предупредил профессор кафедры «Ветеринарная медицина» РОСБИОТЕХа Андрей Руденко.



Он посоветовал хозяевам не разбрасывать игрушки и другие вещи.

«Но, конечно, никто не застрахован от того, что питомец проглотит какой-то нежелательный предмет. Если хозяин замечает у собаки рвоту, диарею, в том числе с кровью, нужно незамедлительно обратиться к врачу. В противном случае это может привести к тяжёлым последствиям, в том числе к асфиксии, некрозу мягких тканей и перитониту», — заключил специалист.



В свою очередь, ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский подчеркнул, что, независимо от породы, нельзя давать возможность собакам грызть детские игрушки.

«Самое страшное, что приводит к гибели, это магниты. Когда они их съедают, магниты склеиваются между собой в кишечнике, и, конечно, уже осложняют, а иногда препятствуют проходимости, и если не будет оперативного вмешательства — 100% летальный исход. Поэтому, конечно, нужно убирать всё. Пульты, телефоны также нужно убирать. Конечно, детские игрушки, как в данном случае, это очень большая опасность, погибают сотни собак», — рассказал он.



Ранее сообщалось, что самоед наелся игрушек в Нижнем Новгороде.

Семилетнего пса, которому было плохо три дня, экстренно и успешно прооперировали. Сейчас он ходит на капельницы и может сам есть, сообщили в местном Госветуправлении.