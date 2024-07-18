Ветеринар рассказал, как помочь собаке пережить ежедневное отсутствие хозяина

Интерактивные игрушки, физическая нагрузка и личный уголок помогут собаке спокойно пережить временное отсутствие хозяина. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой Вера Земская.

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По ее словам, некоторые собаки изначально сильнее привязываются к человеку: это джек-рассел-терьер, кокер-спаниель, спрингер-спаниель, таксы, лабрадоры, немецкие овчарки, бордер-колли, золотистые ретриверы, долматины и метисы этих пород.

"Это прекрасные компаньоны, и они порой очень тяжело переносят одиночество, расставание даже на время рабочего дня", - Вера Земская, заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой.



Ветеринар посоветовала приучать собаку спокойно реагировать на отсутствие хозяина с малого возраста.

"С щенком нужно заниматься, давать физические нагрузки, чтобы, когда вас нет, животное просто отдыхало. А в целом приучать к одиночеству стоит постепенно: например, сначала уходить на небольшой промежуток времени", – отметила специалист.



Еще вариант – отвлечь собаку игрушками.

"Можно предложить ей интерактивные коврики и спрятать туда лакомства, чтобы она долго их искала. Когда собака подключает свой нюх, она успокаивается", – объяснила эксперт.



Также у животного всегда должна быть миска с чистой питьевой водой: собака может успокоиться, даже просто попив, отметила ветеринар. Кроме того, питомцу важно иметь в квартире свое укрытие, куда он может в любое время спрятаться.

"Для мелких пород есть очень много домиков. Либо это может быть клетка, которая будет стоять в укромном месте, в уголке с отрытой дверцей. Ее можно накрыть пледом, чтобы животное всегда могло уйти туда от посторонних шумов и спрятаться в безопасное место. Питомцу очень важно иметь уголок, где он будет чувствовать себя в безопасности", – указала специалист.



Она также предупредила, что внезапно появившийся страх одиночества у взрослого животного может говорить о проблемах со здоровьем.

"У питомца могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом, боли в животе, гастриты, спинные грыжи, проблемы с суставами. Либо он проглотил какой-то инородный предмет. Собаке дискомфортно, она начинает пугаться, пытается спрятаться от каких-то болевых ощущений, поэтому начинает беспокойно себя вести", - Вера Земская, заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой.



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