Эксперт назвал лучшее время для начала капитального ремонта в квартире

Капитальный ремонт в квартире лучше начинать в начале марта, заявил строительный эксперт Федор Васильев в беседе с NEWS.ru. По его словам, небольшой ремонт по времени займет 2–4 месяца, капитальный может затянуться на полгода. Поэтому начинать работы лучше всего в конце февраля — начале марта, чтобы чистовая отделка и большая часть работ пришлась на весну — лето, при этом материалы были у вас уже зимой.

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"Главное преимущество весеннего и летнего сезона — это теплая погода. Можно без проблем проводить фасадные работы, менять окна, балконы, в тепле быстрее сохнут клеевые составы, краски и штукатурка. Летом можно без вреда для собственного комфорта заменить радиаторы отопления. Весной и летом световой день длиннее, а значит, удастся сэкономить на искусственном освещении и поработать подольше", — отметил эксперт.



Он пояснил, что помешать ремонту в этот сезон могут частые дожди и грозы, цветение, опасное для аллергиков, и экономический фактор в виде высокого спроса. Васильев отметил, что на данный момент весна — лето — крайне популярный сезон для отпусков, а следовательно, для ремонтных работ, поэтому найти бригаду и стройматериалы дешево, скорее всего, не выйдет.

"Осенью цены на стройматериалы и услуги строителей постепенно снижаются. Температура воздуха более комфортная, так как нет аномальной жары. Из минусов стоит отметить сокращение светового дня и учащение осадков. Понижение температуры и повышение влажности воздуха может повлиять на адгезию клеевых составов. Зима, пожалуй, самое непопулярное время года для ремонтных работ, и этим можно воспользоваться", — сказал Васильев.



По его словам, многие магазины после летнего сезона предлагают скидки на стройматериалы, а также падает спрос на ремонтные бригады. Однако положение усугубляет короткий световой день и холод, при котором сложно делать фасадные работы и менять радиаторы отопления.

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