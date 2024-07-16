Эксперты назвали деревья, которые необходимо убрать с участка

Если вы приобрели участок, на котором растет береза, лучше сразу уберите ее. Это дерево очень прожорливо, а его корневая система всасывает в себя все, что только можно.

© РИА Новости

Для дачи также не подходят и другие деревья. Во-первых, это ива. Она может распространяться на расстояние до 20 метров от ствола. Ива может повредить глубокий фундамент.

Также не стоит держать на своем участке облепиху. Она тоже опасна для фундамента. При этом мужские растения дают очень сильную поросль.

Еще одно опасное дерево — ель. Она имеет поверхностную корневую систему и может упасть при сильном ветре. Лучше выбирайте небольшие декоративные экземпляры, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что картофельные очистки могут стать натуральным удобрением. Кожура служит подкормкой как для овощей, так и для цветов. Очистки нужно всего лишь закопать в землю рядом с грядкой.

До этого глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что перед тем как разбить сад на приусадебном участке, необходимо провести анализ почвы. Он отметил, что, если земля «бедная», ее необходимо обогатить с помощью удобрений — компоста или навоза.