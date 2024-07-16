Врач назвал самое эффективное средство от комаров

Ультразвуковой отпугиватель от комаров существует, однако не оказывает ожидаемого эффекта, рассказал кардиолог Герман Гандельман в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По его словам, самым лучшим способом защититься от кровососущих являются репелленты (спреи).

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"Надо обратить внимание, детям с какого возраста разрешено пользоваться этим репеллентом. Второе — можно ли наносить этот репеллент на кожу или только на одежду", — отметил врач.



Телеведущая и врач Елена Малышева добавила, что спреи содержат определенные вещества, которые токсичны для детей, но безопасны для взрослых. К ним относится ДЭТА. Если в составе спрея есть вещество IR3535, значит, он подходит несовершеннолетним, уточнила врач.

Иммунолог Андрей Продеус добавил, что для комаров наиболее привлекательными жертвами становятся полные люди, поскольку они вырабатывают больше пота и углекислого газа. Именно эти запахи особенно привлекают насекомых, объяснил специалист.

Ранее врач-дерматовенеролог Жанна Благова рассказала, что одежда красного, оранжевого, черного и голубого цветов привлекает комаров, а одежда зеленого, фиолетового, синего и белого цветов позволяет не стать добычей кровососущих. Причина заключается в природном цвете кожи человека, который и так служит сигналом к нападению, поэтому его нужно делать «спокойнее».