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Кинолог Голубев посоветовал чистить собаке зубы

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рекомендовал регулярно чистить собаке зубы.

Кинолог посоветовал чистить собаке зубы
© РИА Новости
«Если питомец хорошо переносит процедуру чистки зубов, то её необходимо проводить ежедневно. Если сделать это затруднительно, то можно чистить чуть реже, но не менее двух раз в неделю», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, минеральные вещества, содержащиеся в слюне собаки, вступают в реакцию с налётом в пасти, что вызывает образование зубного камня.

«Если этой проблемой не заниматься, она может привести к серьёзным нарушениям здоровья собаки», — заключил эксперт.

Ранее ветеринарный врач-ординатор Европейского ветеринарного центра EVC Ольга Аверина рассказала, как поддержать здоровье собаки в жару.

Дом и сад
Владимир Голубев