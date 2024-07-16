Названы лучшие средства для чистки ванн

Ванну лучше всего чистить средствами на основе органических кислот или в комбинации с неорганическими кислотами и ПАВ, рассказала NEWS.ru преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Анна Шубина. Она отметила, что последний вариант эффективен в борьбе с известковым налетом и ржавчиной.

Ванну лучше чистить средствами на основе органических или неорганических кислот или их комбинаций. В комбинации с ПАВ они эффективны в борьбе с ржавчиной, известковым налетом, жиром и мыльными разводами. Последний вариант нужно с осторожностью применять на эмалированных поверхностях, — заявила Шубина.



По ее словам, чистящие средства с мягким абразивным действием, чистящие пасты могут повредить эмалированные и акриловые поверхности. Шубина напомнила, что дезинфицирующим эффектом обладают средства, содержащие в составе хлор.

Имеющие в составе лимонную кислоту подойдут для регулярного применения на большинстве типов поверхностей ванн. Для регулярной чистки акриловых ванн имеются специальные неагрессивные средства. Нельзя смешивать разные виды бытовой химии: возможны нежелательные химические реакции между действующими компонентами средств, вероятно повреждение поверхности ванны, — добавила Шубина.



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