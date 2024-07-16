Названы причины появления неприятного запаха в шкафу

Бывает, открываешь дверцу шкафа, чтобы достать оттуда одежду, и ощущаешь затхлый, влажный или просто неприятный запах. С чем это может быть связано и как с этим бороться?

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Наиболее распространённая причина возникновения в шкафу неприятного запаха — это сильная сырость и плохая вентиляция. Влага может попасть внутрь и из внешней среды. Особенно часто такое бывает с изделиями из плотных тканей.

Ещё одна возможная причина — неправильное хранение одежды. Если она долго просто лежит в шкафу, то начинает собирать пыль и разную грязь. Постепенно чистые вещи становятся несвежими и начинают неприятно пахнуть. То же самое происходит, если вместе хранить чистую и грязную одежду.

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Неприятный запах может появиться также из-за резкого запаха в помещении. Например, из-за постоянного курения, обработки шкафа либо одежды различными средствами. Может пахнуть сама по себе и некоторая мебель, в том числе старая.

Для избавления от неприятного запаха в шкафу рекомендуется регулярно проводить в нём уборку, правильно хранить одежду, проветривать шкаф, применять абсорбенты, ароматизаторы.