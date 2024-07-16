Как построить долговечную теплицу

Многие дачники сталкивались с тем, что поликарбонат в огороде разрушался за три года, хотя он должен служить 15 лет. Вот несколько ошибок, которые совершают многие огородники.

В первую очередь не нужно покупать дешевые материалы. Лучше всего переплатить и выбрать качественный материал, который прослужит 12–15 лет.

Также не пытайтесь сэкономить на каркасе теплицы. Плохой каркас тоже испортит поликарбонат в короткие сроки.

Необходимо правильно убирать снег с поликарбоната. Счищайте его аккуратно, чтобы не разрушить слой ультрафиолетовой защиты.

Защитить дачу от нашествия опасных слизней помогут борозды с мелкими камнями или измельченной яичной скорлупой вокруг грядок, рассказал депутат Государственной думы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, одним из наиболее популярных способов борьбы со слизнями также является использование мульчи, которая служит барьером для моллюсков, и химикатов.

До этого Чаплин заявил, что спасти посадки на даче от июльской жары поможет правильный полив. По его словам, летом вода быстро испаряется с поверхности почвы, поэтому огород лучше поливать утром и вечером, когда солнце не так активно.