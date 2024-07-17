Дворовая или породистая: какая кошка лучше

Многие при выборе домашнего питомца отдают предпочтение породистым. Однако иногда обычные дворовые кошки оказываются ничем не хуже.

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Доступность. Взять дворовую кошку домой очень просто;

Взять дворовую кошку домой очень просто; Хорошее здоровье. У обычных кошек крепкий иммунитет, меньше генетических болезней. За счёт этого они живут дольше и требуют меньше затрат на ветеринара;

У обычных кошек крепкий иммунитет, меньше генетических болезней. За счёт этого они живут дольше и требуют меньше затрат на ветеринара; Преданность хозяину. Часто кошка, которую взяли с улицы, очень благодарна новому хозяину и сильно его любит;

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