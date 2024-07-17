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Раскрыто, чем обычная кошка лучше породистой

Многие при выборе домашнего питомца отдают предпочтение породистым. Однако иногда обычные дворовые кошки оказываются ничем не хуже.

Дворовая или породистая: какая кошка лучше
© Ferra.ru
  • Доступность. Взять дворовую кошку домой очень просто;
  • Хорошее здоровье. У обычных кошек крепкий иммунитет, меньше генетических болезней. За счёт этого они живут дольше и требуют меньше затрат на ветеринара;
  • Преданность хозяину. Часто кошка, которую взяли с улицы, очень благодарна новому хозяину и сильно его любит;
© Ferra.ru
  • Природная смекалка. Обычные кошки, которые привыкли к улице, быстро соображают и адаптируются к окружающей среде. Также они быстрее обучаются, приучаются к лотку;
  • Отличные навыки для охоты. Дворовые кошки без проблем ловят мышей и крыс.
Дом и сад