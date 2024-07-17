Почему отдых на даче — лучшая терапия, объяснил психолог

Люди приезжают на дачу, чтобы отдохнуть городского шума и навести порядок в огороде. Клинический психолог Рената Бахтеева в беседе с «Аргументами и фактами» назвала плюсы данного вида отдыха.

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Эксперт назвала работу на огороде тренажером для достижения успеха. Чтобы вырастить растение, человеку необходимо вначале разрыхлить почву, избавиться от всех вредителей, дождаться подходящей погоды. Только после этого он сможет посадить зерна. Согласно словам психолога, данный процесс помогает избавиться от переживаний и целенаправленно идти к своей цели. Бахтеева отметила, что это является психологической терапией.

«Начало действия, процесс и результат тут во времени идут близко друг к другу, в течение одного сезона, что подкрепляет у человека паттерн успешного поведения, достижения своих целей, учит не бояться новых начинаний. Конечно, сажая огурцы, вы не думаете о том, что теперь не побоитесь научиться водить машину или развестись, действие на психику гораздо тоньше», – объяснила специалист.



Также времяпрепровождение на даче благоприятно влияет сразу на несколько органов чувств: зрение, слух, обоняние и осязание. Эксперт разделила людей на группы по доминирующему типу восприятия: визуалов, аудиалов и кинестетиков. Находясь на природе, человек одновременно испытает весь спектр положительных эмоций: он сможет увидеть цветущие растения, услышать шум ветра и щебет птиц и босиком пройтись по траве.

«Кроме того, когда вы в результате своего труда на участке получаете какой-то результат, то ощущаете радость, счастье, чувство собственной значимости, нужности. Вы видите, условно говоря, созревший помидор, розу, которая зацвела, возмужавший за лето куст малины, и подсознательно ощущаете: «Я могу, я есть, это результат моего труда, это результат моих возможностей», – уточнила Рената Бахтеева.



Третий плюс нахождения на даче – умственная разгрузка. По мнению психолога, на природе человек способен найти гармонию разума, души и тела. Он не фокусирует свое внимание на проблемах. Специалист отметила, что нескольких часов в неделю на даче достаточно, чтобы чтобы добиться положительного эффекта.

«По законам эмбрионального развития даже взрослому человеку всегда хочется укутаться, завернуться, даже как-то приобнять себя – эта потребность идет еще от внутриутробного существования. Часто ли мы это делаем? Нет! Но когда мы пребываем в контакте с природой, в этот момент мы отключаем голову, ослабляем воздействие разума, слушаем тело», – уточнила психолог.



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