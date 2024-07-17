Эксперт посоветовал лучшее растение для выращивания на даче

Базилик содержит много витаминов, при этом данная садовая культура неприхотлива и может расти практически на любом огороде, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, это растение содержит также железо, кальций и магний.

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"Базилик неприхотлив, растет и на открытой грядке, и в горшках на балконе или на подоконнике. Ему нужны светлые, хорошо прогреваемые участки, он очень любит солнце. Почва для базилика должна быть рыхлой и плодородной, желателен регулярный полив, но без застоя воды", — заявил Чаплин.



Парламентарий подчеркнул, что базилик обладает антиоксидантными свойствами, помогающими в борьбе с клеточными повреждениями и замедляющими процесс старения. Он добавил, что зелень используется для укрепления иммунной системы, улучшения пищеварения и добавляется практически во все виды блюд.

"Базилик используется в пасте, овощных рагу, десертах и так далее. Его листья можно замораживать и сушить. Выращивая базилик на своем участке, вы получаете возможность всегда иметь под рукой эту универсальную пряную зелень", — подытожил депутат.



Ранее Чаплин заявил, что спасти посадки на даче от июльской жары поможет правильный полив. По его словам, летом вода быстро испаряется с поверхности почвы, поэтому огород лучше поливать утром и вечером, когда солнце не так активно.