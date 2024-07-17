Агроном рассказал, как и когда нужно собирать урожай лука и чеснока

Неделю дождей прогнозируют синоптики гидрометцентра России жителям Новосибирска. Лук и чеснок сейчас в поливе не нуждаются, они дозревают в сухости. Но убирать самые популярные овощи сибирских домохозяек пока рано. Заведующий кафедрой земледелия НГУА Алексей Мармулев рассказал о признаках созревания лука и чеснока.

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Признаки созревания чеснока

«Сроки созревания озимого чеснока мы определяем по раскрытию стрелки. Обычно её выламывают, но два-три растения оставляем со стрелкой. И вот когда оболочка бульбочек на стрелке раскроется, в принципе, чеснок уже готов», – говорит ученый.



По словам Алексея Мармулева созревшие бульбочки можно использовать как посевной материал для выращивания двухлетнего чеснока – следующим летом из такой бульбочки появится однозубковый чеснок, который уже высаживают для получения полноценного здорового урожая.

«Я думаю, чесноку еще дней 10 надо дозреть. Четко нельзя сказать, на каждом участке по-разному», – как предполагает эксперт, к началу августа нижние перья чеснока начнут усыхать и желтеть – это также верный признак созревания чеснока.



Признаки созревания лука

Лук собирать тоже еще рано, уверен агроном. Луковицы пока не сформировались полностью и не нарастили свою массу.

«Ну и что, что дожди, если лук уже заболел, уборка не поможет, тем более, он еще не сформировался. Кто озимый лук высаживал, там уже скоро, практически к концу месяца можно будет убирать», – объясняет специалист.



Обычно лук созревает к десятым числам августа или к середине месяца. Главный признак созревания, как и у чеснока – стрелка и перо. Как только луковые перья пожелтели и полегли – луковицы пора убирать. Еще один признак зрелости – шейка, которая выходит из земли, истончается. Такой лук легко выдернуть из грядки – земля его уже не держит.

Как сохранить лук и чеснок

Одно из главных правил для хорошей сохранности чесночного урожая – своевременная уборка грядок.

«Передержка чеснока приводит к тому, что сама головка начинает расщепляться, и он плохо хранится», – предупредил Алексей Мармулев.



Кстати, лук и чеснок готовят к зимнему хранению совсем по-разному. Если лук нужно разложить на грядке после уборки и хорошенько высушить на солнце, то чеснок просушивают только в тени, на ветерке.

«Лук хоть неделю будет валяться по всему огороду, и хоть бы что, а чеснок сразу повреждается на солнце».



После просушки лук ссыпают в ящики на хранение или вяжут в косы и хранят в бабушкином чулке. Главное условие – сухое проветриваемое помещение.

Чеснок можно даже помыть, если он слишком грязный, обрезать ботву и просушить на воздухе в темном месте пару часов – на его сохранности это не скажется.

Главное условие хранение головок чеснока – темное, прохладное, проветриваемое помещение.

Напомним, тонну земляники собрали новосибирцы в первый день сбора ягоды.