Чем опасна вода из луж и водоемов для собак, пояснил кинолог

В жару на прогулке собака может попить воду из любого водоема. Как правило, владельцы не придают этому значение. Однако такая вода может стать причиной серьезных проблем со здоровьем питомца. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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«Самая опасная инфекция, которую может подхватить питомец, выпив воду из водоема, – это лептоспироз. У собак она вызывает рвоту, диарею, вялость, потерю веса и аппетита, анемию, поражает все внутренние органы. При острой форме лептоспироза смертность достигает 60–80%. Для профилактики этого заболевания важно ежегодно вакцинировать питомца», – рассказал эксперт «Известиям».



Не менее опасна вода из луж. Она, по словам кинолога, собирает вредные вещества из окружающей среды: автомобильные жидкости, токсичные вещества из почвы. В ней могут оставить инфекцию другие животные.

Голубев порекомендовал в жаркие дни, отправляясь на прогулку, брать с собой питьевую воду для собаки. Для этого лучше всего использовать обычную чистую воду, кипяченую или бутилированную. Водопроводную лучше пропустить через фильтр или отстоять ее в течение нескольких часов.