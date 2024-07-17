Рецепт распространенной среди дачников самодельной подкормки

Многие дачники обожают самодельные подкормки. Некоторые из таких действительно полезны, однако необходимо очень точно рассчитать необходимую дозировку полезных веществ, что не всегда просто.

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Луковая шелуха относится к натуральным фунгицидам из-за своего состава. Ею защищают комнатные, садовые и огородные растения от паразитов. При этом она обладает питательными свойствами и служит как удобрение.

Луковую шелуху можно использовать в сухом виде и в виде отваров для опрыскивания или полива. Отвар приготовить легко: литровую банку шелухи нужно залить литром горячей воды и прокипятить пять минут, а потом дать остыть. Отвар процедить и довести объем до 10 литров. Для полива два литра подкормки нужно развести в 10 литрах воды, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что крапива является самым эффективным стимулятором роста. В этом растении много кремния, азота, железа, кальция, калия и серы. Опытные дачники раскрыли рецепты подкормок с крапивой.

До этого опытные огородники посоветовали самостоятельно подготовить универсальную подкормку, которая заставит растения быстрее адаптироваться к грунту и простимулирует новые завязи. Рецепт такой подкормки прост.