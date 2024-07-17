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Самое любимое удобрение дачников: оно универсальное и стоит копейки

Многие дачники обожают самодельные подкормки. Некоторые из таких действительно полезны, однако необходимо очень точно рассчитать необходимую дозировку полезных веществ, что не всегда просто.

Рецепт распространенной среди дачников самодельной подкормки
© РИА Новости

Луковая шелуха относится к натуральным фунгицидам из-за своего состава. Ею защищают комнатные, садовые и огородные растения от паразитов. При этом она обладает питательными свойствами и служит как удобрение.

Луковую шелуху можно использовать в сухом виде и в виде отваров для опрыскивания или полива. Отвар приготовить легко: литровую банку шелухи нужно залить литром горячей воды и прокипятить пять минут, а потом дать остыть. Отвар процедить и довести объем до 10 литров. Для полива два литра подкормки нужно развести в 10 литрах воды, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что крапива является самым эффективным стимулятором роста. В этом растении много кремния, азота, железа, кальция, калия и серы. Опытные дачники раскрыли рецепты подкормок с крапивой.

До этого опытные огородники посоветовали самостоятельно подготовить универсальную подкормку, которая заставит растения быстрее адаптироваться к грунту и простимулирует новые завязи. Рецепт такой подкормки прост.

Дом и сад