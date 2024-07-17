Проще, чем кажется: как помочь домашним животным пережить жару

В России подорожали зоотовары. Средний чек на такие покупки в этом году вырос на 13 процентов. «Вечерняя Москва» выяснила, с чем это связано, и собрала список товаров, популярных летом.

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Ветеринарный врач Михаил Шеляков отмечает, что в зоомагазинах много импортных товаров. Они дорожают — это обусловлено таможенными сборами, недружественной политикой западных стран, ростом курса доллара.

"А вот почему наши производители тут же начинают поднимать цены, как только стоимость импорта растет, — непонятно, — делится Шеляков. — Часто мы говорим, что надо пользоваться отечественной продукцией, но, следуя совету, в цене не выигрываем. Такая вот ухмылка капитализма. Раньше вход на рынок, забитый импортными товарами, был очень узким. Надо было либо снижать цены, либо делать очень качественную, уникальную продукцию. Сейчас эти «двери» превратились в огромные «ворота», появились пустые места. И их занимают российские производители, которые теперь тоже хотят получить сверхприбыли."



На увеличение среднего чека влияет в том числе потребительская активность владельцев животных. Она меняется в зависимости от сезона. В теплое время года проблем больше. Например, надо покупать средства от блох и клещей. Сейчас владельцы задумываются о том, как уберечь питомцев от перегрева.

Намочить и отжать

Охлаждающая попона обеспечивает защиту тела собаки от солнечных лучей и жары. Ее надо смочить водой, отжать и надеть на собаку.

Материал верхнего слоя отражает солнечное излучение, а испарение воды из внутреннего слоя попоны имеет щадящий охлаждающий эффект.

Цена: 1177 рублей

Королевское ложе

Полезный предмет, помогающий питомцу справиться с жарой, — лежак с охлаждающим эффектом. Дно не скользит за счет силиконового напыления. У лежака приятный мятный аромат.

Цена: 1502 рубля

Для комфортных прогулок

Охлаждающая косынка подходит для прогулок в теплую погоду. Пребывание питомцев в транспорте, на мероприятиях, проходящих на открытом воздухе или в душном помещении, станет более комфортным.

Цена: 410 рублей

Ах, какая шляпка!

Еще один забавный аксессуар — летняя шляпа для собак, кошек, котят и щенков мелких и средних пород. Производитель утверждает, что она обеспечит питомцу защиту от перегрева на солнце. Выглядят животные в головном уборе очаровательно. Но в очень жаркий день на такую защиту уповать не стоит.

Цена: 442 рубля

Звезда на выгуле

Очки могут носить не только люди, но и питомцы. Милый, хоть и не самый полезный товар популярен среди покупателей на маркетплейсах. Он может пригодиться животному для сопровождения хозяина при поездке на мотоцикле, для защиты глаз от брызг во время морских путешествий или во время сплава по реке.

Цена: от 200 рублей

Прямая речь

Ольга Аверина, ветеринарный врач Европейского ветеринарного центра:

"Ни в коем случае нельзя брить собак — шерсть является лучшим защитником от перегрева и прямых солнечных лучей. Нельзя обливать собаку ледяной водой — это может вызвать переохлаждение. Также нежелательно поить ее ледяной водой. Категорически нельзя оставлять собаку в машине — за несколько минут температура достигает значений, не совместимых с жизнью."



Советы ветеринаров

Кошки

Кошки разумные. Они сами найдут себе прохладное место в квартире, говорит Михаил Шеляков. Важно не открывать окна, если на них нет специальных сеток. Питомцы могут просто выпасть — из любопытства или спасаясь от жары. У ветеринаров даже термин такой есть — «летний кошкопад».

А вот что надо открыть, так это двери во всей квартире. В силу инженерной особенности наших домов самые холодные помещения — это туалет или ванная. Если ваша кошка летом прячется под ванной, это значит, что она нашла себе прохладное местечко и спокойно отдыхает. Препятствовать этому не надо. Кроме того, не забывайте, уходя из дома, оставлять достаточное количество воды.

Собаки

Маленькие собаки быстрее перегреваются, чем большие. Особенно это касается короткомордых пород — мопсов, например.

У собак нет потовых желез. Чтобы охладиться, они просто открывают рот и «проветривают» внутренности. Зная эту особенность, не стоит в такие жаркие дни надевать на вашего питомца тесный намордник. Сейчас многие ими пользуются — боятся, что собака что-то съест и отравится. К тому же в сети бродит информация о росте популяции слизней, которые могут быть ядовитыми. В полдень с собакой лучше не гулять. Делайте это рано утром и поздно вечером. Понемножку. Специалист советует избегать интенсивных тренировок, игр. С большими собаками не рекомендуется далеко отходить от дома. Трудно будет вернуть огромного мастифа в комфортные условия, если животному станет плохо в парке.

"Симптомы теплового и солнечного удара у собак практически одинаковые — заторможенность, дрожание лап, остекленевший взгляд, учащенное дыхание, расширенные зрачки. В такой ситуации надо унести собаку в тень. Можно смочить ей лоб, подмышечные впадины. Нельзя обливать собаку водой или бросать ее в фонтан. Быстрый спазм сосудов может спровоцировать кардиопатологию", — говорит Михаил Шеляков.



Хомяки и крысы

Что касается грызунов — хомяков и крыс, то тут все просто. Держите клетку подальше от окон. Если прямой свет будет падать на такого мелкого зверька, перегрев наступит очень быстро. И никакая вода его не спасет.