В Нижнем Новгороде спасли самоеда, проглотившего десять игрушек

Ветеринары Канавинского района Нижнего Новгорода спасли самоеда, проглотившего около 10 детских игрушек. Собаке понадобилась операция - из желудка животного достали уток, скрепышей и даже пластиковую лошадку.

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О спасении питомца рассказали в госветуправлении Нижнего Новгорода. Семилетней собаке породы самоед стало плохо три дня назад. Ветеринары сделали рентген и обнаружили в животе пациента детский магазин.

"Было принято решение экстренно оперировать. Ветеринарные врачи удалили из желудка и кишечника все инородные тела. Операция прошла успешно", - сообщила начальник госветклиники Канавинского района Анна Сидорова.



Сейчас собака ходит на капельницы и уже ест самостоятельно. Ветеринарный врач клиники Роман Гуринов пояснил "РГ", что, скорее всего, четвероногая барышня проглотила такое количество несъедобных вещей не одномоментно, а накапливала их у себя в желудке.

"Случай достаточно распространенный, животные часто заглатывают небольшие предметы во время игры. Был случай, когда стаффорд съел пластиковую утку, а выяснилось это спустя месяц, пса прооперировали", - пояснил Гуринов.



Все извлеченные из собак вещи остаются в бюро находок клиники - в коллекции есть игрушки, шнурки, светящиеся шары и даже рыболовные блесна.