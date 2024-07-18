Великобритания разрешила кормить питомцев выращенным в лаборатории мясом

Британские регулирующие органы выдали Meatly разрешение на производство выращенных в лаборатории куриных клеток для корма домашних животных. Это первое в мире разрешение стало важной вехой в развитии индустрии культивированного мяса, пишут СМИ.

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Meatly, расположенная в западной части Лондона, выращивает куриные клетки, полученные из оплодотворенных яиц, в биореакторах, стремясь создать альтернативу кормам для домашних животных, не требующую забоя. Генеральный директор компании Оуэн Энсор подчеркивает, что поставки их продукции уже осуществляются производителям кормов для домашних животных для тестирования.

Первоначальный выпуск продукции нацелен на производство кормов для собак. В настоящее время затраты на производство остаются высокими, что требует дальнейших инноваций для повышения доступности и конкурентоспособности по сравнению с традиционными мясными ингредиентами в кормах.