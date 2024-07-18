Как сделать удобрение для хорошего урожая тыквы

Любая тыква, даже самого неприхотливого сорта, нуждается в подкормках. Именно благодаря удобрениям можно получить богатый урожай, который вызовет зависть всех соседей.

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На коровяк отзовется любая тыква. Поэтому такое удобрение необходимо вносить каждую неделю. Разводите его с водой в соотношении 1:10. Ему нужно дать настояться, а потом уже поливать растение.

Однако коровяк можно заменить мочевиной. Раз в 20 дней подкармливайте тыкву минеральными удобрениями. В 10 литрах воды разведите 30 г сульфата аммония, 15 г калийной соли и 40 г суперфосфата. Под одно растение уходит два литра подкормки, рассказала садовод со стажем Виктория Радзевская.

Ранее стало известно, что в число сортов картофеля, наиболее устойчивых к нападениям колорадского жука и отличающихся обильным урожаем, входят «зарево» и «каменский». Также важно соблюдать правила севооборота, своевременной прополки и окучивания, чтобы снизить риск поражения вредителями.

До этого председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов заявил, что картофель следует проращивать за полтора месяца до высадки. Эксперт подчеркнул, что на холоде клубни «спят», поэтому на время их нужно разместить на рассеянном свету в более теплом помещении, чем балкон или подвал.