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Вернуть антипригарной сковородке былой вид: три средства хозяйкам на помощь

Если сковорода потеряла былой вид, и еда начала пригорать и прилипать, то не стоит отчаиваться. Восстановить антипригарное покрытие с помощью копеечных средств, которые любая хозяйка найдет на своей кухне. Лайфхак займет всего пару минут, а сковородка будет выглядеть как новая.

Три средства для восстановления антипригарного покрытия
© Global Look Press

Ингредиенты:

  • Сода — 1 ст. л.
  • Уксус — 150 мл
  • Водка — 50 г
  • Кокосовое масло — 1 ст. л.

Порядок приготовления и применения:

  1. Сначала нужно посыпать дно сковороды содой
  2. Сверху наливаем уксус и водку
  3. На разогретой конфорке доводим раствор до кипения
  4. Даем жидкости прокипеть две минуты
  5. Снимаем сковороду с плиты, даем ей остыть и моем обычным способом
  6. Протерев сковороду насухо, ставим ее обратно на разогретую плиту
  7. Кладем кокосовое масло
  8. Когда оно растопится, нужно слить излишки и вытереть сковороду бумажной салфеткой
Дом и сад