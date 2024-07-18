Три средства для восстановления антипригарного покрытия

Вернуть антипригарной сковородке былой вид: три средства хозяйкам на помощь
Если сковорода потеряла былой вид, и еда начала пригорать и прилипать, то не стоит отчаиваться. Восстановить антипригарное покрытие с помощью копеечных средств, которые любая хозяйка найдет на своей кухне. Лайфхак займет всего пару минут, а сковородка будет выглядеть как новая.
Ингредиенты:
- Сода — 1 ст. л.
- Уксус — 150 мл
- Водка — 50 г
- Кокосовое масло — 1 ст. л.
Порядок приготовления и применения:
- Сначала нужно посыпать дно сковороды содой
- Сверху наливаем уксус и водку
- На разогретой конфорке доводим раствор до кипения
- Даем жидкости прокипеть две минуты
- Снимаем сковороду с плиты, даем ей остыть и моем обычным способом
- Протерев сковороду насухо, ставим ее обратно на разогретую плиту
- Кладем кокосовое масло
- Когда оно растопится, нужно слить излишки и вытереть сковороду бумажной салфеткой