Три средства для восстановления антипригарного покрытия

Если сковорода потеряла былой вид, и еда начала пригорать и прилипать, то не стоит отчаиваться. Восстановить антипригарное покрытие с помощью копеечных средств, которые любая хозяйка найдет на своей кухне. Лайфхак займет всего пару минут, а сковородка будет выглядеть как новая.

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Ингредиенты:

Сода — 1 ст. л.

Уксус — 150 мл

Водка — 50 г

Кокосовое масло — 1 ст. л.

Порядок приготовления и применения: