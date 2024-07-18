Эффективное средство для борьбы со льдом в морозилке

Летом многие устраивают дома генеральную уборку, неотъемлемым элементом которой является разморозка и очистка морозильной камеры. В ней скапливается толстый слой льда и запахи, однако ее можно просто разморозить.

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Для этого в 300 мл холодной воды растворите две чайные ложки соли, 20 мл лимонного сока или щепотку лимонной кислоты, 100 мл хлоргексидина и перелейте раствор в бутылочку с распылителем. Нанесите раствор на лед и подождите минуту. С помощью губки соберите отвалившийся лед и воду. Стенки камеры можно опрыскать для дополнительной обработки.

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