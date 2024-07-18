Россиянам раскрыли секрет идеального планирования капитального ремонта

Первый шаг к успешному капитальному ремонту начинается с дизайн-проекта, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, владельцы недвижимости в первую очередь должны определиться с будущим обликом обновленной квартиры.

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Первый шаг на пути к ремонту — дизайн-проект. Обдумайте будущий облик квартиры. За вдохновением обратитесь к тематическим подборкам в Сети или каталогам на сайтах крупных строительных магазинов. Важный момент: если в ваши планы входит изменение планировки, согласуйте ее в жилищной инспекции. Желательно, чтобы квартиру к приезду строителей покинула вся мебель, — заявил Васильев.



Он подчеркнул, что перетаскивание мебели из одной комнаты в другую в процессе ремонта станет лишней тратой времени и сил. Васильев отметил, что если диваны и шкафы габаритные и вынести их из помещений нельзя, следует закрыть их полиэтиленом, чтобы не испачкать строительным мусором.

Следующий этап — демонтаж. Уберите старые обои, напольное покрытие, если планируете менять коммуникации — проводку и сантехнику. Перегородки, если согласование прошло успешно, тоже сносятся на этом этапе. Далее черновая отделка: выровнять стены и потолок по уровню, зашпатлевать трещины, проложить новую проводку и трубы, — добавил Васильев.



Эксперт напомнил, что черновая отделка включает выравнивание дверных и оконных проемов. Васильев заявил, что последовательность работ всегда проходит от потолка к полу, а ремонт лучше начинать в самом дальнем помещении квартиры, а затем двигаться по направлению к выходу.

После черновой отделки можно наводить красоту. На этапе чистовой отделки клеят обои, красят стены, кладут напольное покрытие и т. д. Соблюдайте принцип «сверху вниз»: клеить обои перед тем, как стелить напольное покрытие, чтобы не испачкать его клеем, — рассказал Васильев.



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