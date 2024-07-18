Ученый объяснил опасность хранения или закапывания мусора на дачном участке

Дачный сезон в самом разгаре. Однако омрачить каникулы, ударив по кошельку, могут штрафы за различные нарушения.

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Так, к примеру, согласно законодательству, хранить и захоранивать отходы можно только в специально оборудованных местах. Как минимум должна быть гидроизоляция поверхности, чтобы загрязненный сток не попадал в почву и воду.

Сжигать сухую траву, листья и ветки — самый простой способ, к примеру, утилизации растительного мусора. Однако эту процедуру необходимо выполнять согласно технике безопасности.

Сжечь растительный мусор можно в углублении в земле (не менее 30 сантиметров) или в устойчиво установленной железной бочке. Важно, чтобы место сжигания находилось в 15-20 метрах от построек, а в радиусе 10 метров не было легко воспламеняющихся жидкостей и материалов. После сжигания золу нужно присыпать песком или облить водой. Нарушение правил сжигания мусора влечет штраф от 5 до 20 тысяч рублей.

«Хранение бытового мусора, например, на дачном участке, не столь опасно, сколько неприятно и неэстетично. Органика будет разлагаться с противным гнилостным запахом, поэтому для нее лучше организовать вентилируемую компостную площадку», — отметила доктор технических наук, профессор кафедры охраны окружающей среды пермского политехнического университета (ПНИПУ) Наталья Слюсарь.



Ученый подчеркнула, что если в составе мусора есть опасные компоненты, например, бытовые чистящие средства, лаки, краски, то они попадут в почву. Если объем таких отходов небольшой, то к загрязнению территории вряд ли приведет, но растущая вблизи смородина или другая культура пострадает.

Пластиковые бутылки, жестяные банки, стеклянные бутылки практически не разлагаются и не приводят к загрязнению окружающей среды.

«Раньше в частных домах мусор часто закапывали в землю, но компонентный состав отходов был другим: не было пластика, тетрапака, многослойных упаковок. Все что можно было сжечь — отправляли в печь, органику компостировали, много фракций (металл, бутылки, макулатура) сдавали на переработку, и небольшую оставшуюся долю мусора закапывали. Это были большей частью инертные материалы. Так что на окружающую среду они значительного воздействия не оказывали», — подчеркнула эксперт.



Сегодня отходы из ненатуральных материалов сжигать можно только в промышленных, специально предназначенных для этого печах. Температуры горения там превышают 1000 градусов Цельсия. В то время как в собственноручно сделанном на даче костре она достигает лишь 400 градусов.

Ранее стало известно, что стоимость говядины и баранины в России может вырасти на фоне сезонного увеличения спроса в период шашлыков.