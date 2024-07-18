Названо распространенное бытовое средство, которое вызывает гормональный сбой

Химик Дорохов: из-за освежителя воздуха могут возникнуть проблемы с гормонами. В составе этих ароматических средств есть фталаты — вещества для удержания аромата. Они могут привести к гормональному сбою и проблемам с репродуктивной системой. Почему ещё стоит быть осторожнее с освежителями воздуха — объяснил доцент кафедры неорганической химии Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Андрей Дорохов.

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Угроза дыханию

Освежители воздуха содержат летучие органические соединения (ЛОС), рассказал химик. Эти вещества загрязняют воздух в помещении и могут вызвать проблемы с дыханием. При частом использовании аэрозолей возможно развитие астмы и хронических респираторных заболеваний.

Кроме того, вдыхание ЛОС может привести к головным болям и аллергическим реакциям, рассказал специалист News.ru.

Опасность для гормональной системы

В составе освежителей воздуха есть фталаты. Эти вещества могут нарушить работу эндокринной системы. Химик предупредил, что из-за этого возникают проблемы с гормонами и репродуктивной системой.

Риск отравления и пожара

Дорохов отметил, что вдыхание большого количества освежителя воздуха может вызвать серьёзное отравление. Кроме того, эти средства содержат горючие вещества. Если распылять их рядом с источником тепла или открытым огнём, может возникнуть пожар.

В октябре 2023 года в Петербурге произошёл несчастный случай. Мужчина пытался починить сломанный распылитель освежителя воздуха. Он случайно направил горючую смесь на включённую газовую конфорку. В результате произошёл взрыв. Пострадавший оказался в реанимации.