Интересный лайфхак для устранения неприятного запаха в обуви

Всего несколько таблеток активированного угля в обуви могут дать интересный эффект. Вот что станет с вашими ботинками после этого лайфхака.

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Активированный уголь — это отличный сорбент, который устраняет лишние ароматы, впитывая их в себя. Кроме того, он удаляет излишки влаги. При этом средство абсолютно безопасно.

Чтобы избавиться от неприятного запаха в обуви, протрите ее изнутри. Для этого используйте влажную салфетку. Далее возьмите бумажную салфетку и положите на нее пять таблеток активированного угля. Превратите ее в кулек или шарик и положите в обувь.

На каждую пару приходятся два таких кулечка. Оставляйте сорбент в обуви на несколько часов или на сутки, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что неприятные запахи в квартире могут испортить впечатление даже от самого чистого и красивого жилища. Сложнее всего бороться с «запахом старости». Есть простой способ, которым пользуются клинеры, чтобы освежить дом. Такая хитрость доступна каждому. В борьбе даже с самыми стойкими ароматами поможет столовый уксус.

До этого NEWS.ru рассказывал, что есть самые простые средства, которые помогут убрать ржавчину и мочевой камень в унитазе. Они не будут успевать появляться на фарфоровой или фаянсовой сантехнике, если делать эту домашнюю смесь.