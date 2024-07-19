В России разработали собственную смываемую втулку для туалетной бумаги

Предприятие «Архбум тиссью групп», производящее бумажные санитарно-гигиенические изделия, разработало отечественный аналог смываемой втулки, сообщили в пресс-службе компании. Оно также занимается выпуском туалетной бумаги под брендом Soffione.

© Global Look Press

Группа компаний Архангельского ЦБК усиливает работу над импортозамещением. Дочерняя компания комбината — ООО «Архбум тиссью групп» (Калужская область) вывела на рынок продукты линейки туалетной бумаги бренда Soffione со смываемой втулкой, — говорится в публикации.



В предприятии отметили, что технология производства смываемой втулки была разработана в содействии с испытательным центром кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова. В качестве сырья используется первичная беленая целлюлоза хвойных и лиственных пород древесины производства Архангельского ЦБК.

Ранее директор департамента закупок «Металлоинвеста» Алексей Лунев заявил, что России не удалось по щелчку пальцев отреагировать на санкции, поэтому импортозамещение можно назвать лишь условным. Он оценил данный процесс русской поговоркой «Голь на выдумку хитра».