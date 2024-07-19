Специалисты рекомендуют отказаться от душа и мытья посуды в грозу

Физики рекомендовали нижегородцам не принимать ванну или душ во время грозы. Об этом сообщает главред ИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов.

По словам специалистов, электрический разряд молнии может попасть в здание и достигнуть самого человека. На пути к земле молния пойдет по пути наименьшего сопротивления — такими проводниками для электричества выступают металл и вода.

«То есть душ и водопроводный кран — это идеальное комбо для прохождения разряда», — пояснил Никонов. Принять ванну или помыть посуду лучше после грозы — стоит выждать полчаса после последнего раската грома и можно продолжить заниматься своими домашними делами.



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