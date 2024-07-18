Немецкая овчарка: что нужно знать, прежде чем завести такую собаку

Немецкая овчарка: описание породы и особенности содержания. Что нужно знать, прежде чем завести такую собаку
Немецкая овчарка — одна из самых популярных пород в мире. По данным Российской кинологической ассоциации, в нашей стране эти собаки находятся на четвертом месте по распространенности. Они уступают лишь шпицам, чихуахуа и вельш-корги. Подробнее о немецких овчарках, особенностях их содержания и дрессировки — в материале «Ленты.ру».
Главное о породе
- Название породы: немецкая овчарка;
- Годы появления породы: конец XIX века;
- Страна происхождения: Германия;
- Вес: от 22 до 40 килограммов;
- Высота в холке: для самцов от 60 до 65 сантиметров, для самок — от 55 до 60 сантиметров;
- Продолжительность жизни: до 13 лет;
- Стоимость щенков: от 30 до 150 тысяч рублей;
- Окрас шерсти: черный, серый, черно-рыжий;
- Внешний вид: собака среднего размера с широкой грудной клеткой и развитыми мускулами. Таз слегка опущен. Голова крупная, с вытянутым носом и острыми ушами.
Где и когда появились немецкие овчарки
На немецком название породы звучит как Deutscher Schäferhund, что в переводе на русский означает «немецкая пастушья собака». Именно такой ее задумывал Макс Эмиль Фредерик фон Штефаниц, который планировал вывести идеальную породу для помощи человеку. Он скрестил средне- и южно-немецких пастушьих собак и представил получившийся результат на Ганноверской выставке в 1882 году. Публика увидела пса по имени Грайф — первого представителя современных немецких овчарок.
Новая порода сразу завоевала расположение собаководов. Овчарки оказались умными, сильными, быстрыми и выносливыми. Эти качества сделали их подходящими для выпаса скота.
В 1899 году немецкие овчарки были признаны полноценной породой.
В 1926 году собак завезли в Россию. Примерно в это же время во всем мире сократилось количество скота, а значит, ушла в прошлое потребность в пастушьих собаках. Немецким овчаркам быстро нашли новое применение: они стали служить в полиции и в армии. Этому способствовали личные качества собак, а также то, что они хорошо поддаются дрессировке.
Немецкие овчарки во время Второй Мировой войны
Во время Второй Мировой войны многие животные участвовали в разминировании и диверсиях против врага. Но особенно значимый вклад внесли немецкие овчарки, которые стали незаменимыми членами армий большинства стран мира благодаря своему характеру и тому, как легко они поддаются дрессировке.
Собаки этой породы служили и в советских войсках. Они уносили раненых с поля боя, передавали послания, участвовали в разминировании местности, охраняли военных, проводили диверсии.
После Великой Отечественной войны популярность немецких овчарок не уменьшилась. Они продолжили службу в полиции и армии во многих странах мира.
Немецкие овчарки стали очень распространены в качестве служебных собак в России по нескольким причинам. Во-первых, они лучше других пород переносили холод и перепады температур в Сибири и на Урале. Во-вторых, быстрее и проще привыкали к новым людям.
На военной службе смена хозяев неизбежна — инструкторы увольняются, получают повышения, уходят в отставку.
Смена хозяина — большой стресс для собаки: многие породы не могут переносить такое событие быстро и без последствий. Например, доберманы, которые были предшественниками овчарок на службе. А вот «немцы» как раз охотно приспосабливаются как к новым условиям, так и к новым людям. По этим же причинам овчарок стали брать в качестве домашних питомцев. Они верные, дружелюбные и умные.
Немецкие овчарки в культуре
Благодаря своему доброжелательному нраву и способности к обучению и дрессировке немецкие овчарки часто становятся героями кино и сериалов.
Фильм «Ко мне, Мухтар»! (1964)
Кинокартина с Юрием Никулиным в главной роли посвящена отношениям лейтенанта милиции и его верного пса по кличке Мухтар, который не раз спасал своего хозяина в разных ситуациях.
Прототипом Мухтара стал реальный пес по кличке Султан, который 10 лет отслужил в милиции. Его историю в 1961 году рассказал в своей повести советский писатель Израиль Меттер: именно она и легла в основу фильма режиссера Семена Туманова.
В начале 2000-х в России сняли сериал по мотивам фильма и повести: «Возвращение Мухтара».
Фильм «Я — легенда» (2007)
Режиссер Фрэнсис Лоуренс снял фильм о постапокалиптическом мире. Из-за нового лекарства от рака, которое оказалось опасным вирусом, люди превратились в похожих на зверей хищников, которые боятся солнечного света.
Выживать в новых условиях главному герою, роль которого исполнил голливудский актер Уилл Смит, помогает немецкая овчарка по кличке Саманта (Сэм).
Сериал «Комиссар Рекс» (1994-2004)
Еще один сериал про служебную собаку вместе выпускали студии Австрии, Италии и Германии. Российский зритель тоже знаком с ним — «Комиссара Рекса» показывали по отечественному телевидению.
Сериал стал очень популярен благодаря детективной составляющей, юмору и, конечно, очарованию главного героя — пса по имени Рекс, который работал в полиции как напарник детектива Ричарда Мосьера.
Внешний вид
Основные характеристики породы есть в стандарте Российской кинологической федерации (РКФ):
- Голова имеет клинообразную форму, морда не заостренная. Нос прямой, без горбинки. Губы темные, плотно прилегают друг к другу. Мочка носа черного цвета.
- Зубы крепкие, должно быть 42 штуки. Прикус ножницеобразный (прикус, при котором резцы перекрывают друг друга, создавая конструкцию, похожую на ножницы), челюстные кости развитые.
- Глаза средние по размеру, не выпуклые, темные.
- Уши стоячие, средние, параллельны друг другу, с острыми кончиками.
- Спина прямая, длинная, мускулистая и крепкая. Круп длинный, слегка наклоненный и плавно переходящий в хвост.
- Грудь широкая, ребра овальные.
- Хвост ниспадает дугой, внизу он более пушистый, чем у основания. По длине — как минимум достает до скакательного сустава.
- Передние ноги прямые, параллельны друг другу. Лопатки и плечи плотно прилегают к телу. Передние лапки округлые, когти жесткие, темные.
- Задние конечности немного отставлены в сторону хвоста. Когти также жесткие и темные.
Окрас немецких овчарок может быть черно-желтым, черно-рыжим или черно-серым.
Допустимы светлые пятна на груди и на лапах, но это скорее исключение. Подшерсток светло-серый. Остевая шерсть длинная, особенно в районе холки, создает почти гриву. Бывает также целиком черная немецкая овчарка.
Характер
Согласно стандартам породы РКФ, немецкие овчарки:
- Обладают уравновешенным темпераментом;
- Уверенные и спокойные;
- Доброжелательные и внимательные;
- Легко поддаются дрессировке и обучению;
- Смелые и выносливые;
- Обладают боевым инстинктом;
- Хорошие компаньоны;
- Отличные охранники и бойцы.
Немецкая овчарка входит в ТОП-3 самых умных пород, уступая лишь бордер-колли и пуделю. Такие собаки нуждаются в физической и умственной нагрузке: нужно либо заниматься с ними самостоятельно, либо обратиться к кинологу.
Немецкие овчарки отличаются надежностью и преданностью своему хозяину, обладают высоким интеллектом и готовностью обучаться.
«При желании завести такого друга, помните про изначальное предназначение породы: это служебные собаки, которым нужны большие умственные и физические нагрузки. Можно сказать, что немецкая овчарка для увлеченных владельцев, которые могут и хотят уделять много внимания новому члену семьи», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Юлия Зайцева.
Еще одна особенность породы — ориентированность на человека и потребность в общении с ним. Поэтому немецкие овчарки не подходят для владельцев, которые часто находятся в разъездах и редко бывают дома. Если питомец начнет грустить по хозяину, он может начать показывать это плохим поведением. Также это скажется на его самочувствии.
«По моим наблюдениям в стенах ветеринарной клиники, немецкие овчарки — одни из самых чувствительных собак, которые очень переживают во время встречи с врачом. Это подтверждает важность социализации породы», — Юлия Зайцева, ветеринарный врач-терапевт.
Заботиться о здоровье нужно бережно, учитывать характер и особенности собаки. Например, если у вас тревожный питомец, можно дать ему успокоительные препараты или лакомства, чтобы снизить уровень стресса перед посещением врача.
Отношение к детям
Собаки этой породы отлично ладят с детьми. Немецкая овчарка может стать партнером в активных играх, которые полезны для здоровья как ребенка, так и самого домашнего животного. При этом пес будет охранять юного напарника как члена стаи.
При этом ребенка необходимо научить обращаться с животным: не обижать собаку, не бить ее, не издеваться.
Однако при появлении новорожденного в доме, где уже живет немецкая овчарка, нужно соблюдать некоторые правила, которые помогут собаке привыкнуть к новому члену семьи.
Как познакомить немецкую овчарку с новорожденным
- Подготовьте овчарку ко встрече с новорожденным: давайте нюхать вещи ребенка, дайте время пообщаться с мамой, позвольте рассмотреть нового члена семьи;
- Не давайте собаке свободно проходить в детскую, не оставляйте наедине с младенцем;
- Регулярно показывайте овчарке малыша, давайте общаться с ним;
- Всегда контролируйте взаимодействие ребенка и животного.
Отношение к другим животным
Овчарка будет ладить с любыми другими животными, будь то кошка, другая собака или крыса, если познакомится с ними в щенячьем возрасте. Повзрослевшего пса тоже можно научить принимать новых питомцев. Однако для этого нужно правильно их познакомить, иначе инстинкт охранника возьмет верх и овчарка будет защищать членов семьи от чужака.
При знакомстве немецкой овчарки с новым питомцем следует быть осторожным, не оставлять их сразу наедине. Важно показать, что теперь в «стае» еще один зверь. Но не стоит забывать, что у животных бывают разные характеры. И сначала две собаки все равно будут выяснять отношения и выстраивать иерархию.
Почти такая же ситуация с общением с другими собаками на улице. Овчарка не станет проявлять необоснованную агрессию, но будет защищать хозяина или другого члена стаи, если почувствует опасность. Тем не менее представители этой породы в целом дружелюбно относятся к животным.
Как воспитать щенка
Специалисты советуют: прежде чем заводить щенка немецкой овчарки, нужно оценить свои силы и возможности.
«Вы должны быть готовы заниматься воспитанием и дрессировкой немецкой овчарки c раннего возраста, обучать щенка командам, давать интересные задания и смысловые игры, тренироваться с кинологом», — рассказала Юлия Зайцева.
Нюансов очень много: нужно научить щенка слушаться своего хозяина в любой ситуации, приучить его к наморднику, а также к спокойному взаимодействию с детьми, прохожими или другими питомцами. Также важно отучить питомца подбирать с земли как съедобные, так и несъедобные предметы.
Неправильная дрессировка и отсутствие социализации могут привести к тому, что собака начнет вести себя нервно и агрессивно на фоне охранного инстинкта.
С немецкой овчаркой нужно гулять не меньше пары часов в день.
Во время прогулки играйте с животным, давайте ему возможность выплеснуть энергию. В противном случае питомец может начать вымещать ее не лучшим образом: например, грызть мебель или обувь.
Как ухаживать
Немецкая овчарка — достаточно неприхотливая порода, но и она требует специального ухода и содержания.
Уход за шерстью
Нужно регулярно вычесывать собаку (минимум раз в неделю) и быть готовым к активной линьке. Овчарки линяют круглогодично, но дважды в год, осенью и весной, шерсть у них выпадает особенно интенсивно.
Этот период длится в среднем 1,5-2,5 недели. Вместе с шерстью отпадают и мелкие частицы кожи, поэтому в это время важно вычесывать питомца более тщательно — делать это нужно два раза в день.
Чем вычесывать овчарку
- Щетка-раструбка. Для вычесывания плотного подшерстка;
- Металлическая расческа с зубчиками разной длины. Помогает распутывать колтуны;
- Пуходерка. Убирает лишний подшерсток.
Гигиена
Владельцам немецких овчарок необходимо следить за состоянием зубов у питомца. Рекомендуется каждый день чистить их специальной щеткой и пастой, поэтому лучше приучать питомца к этой гигиенической процедуре с щенячьего возраста.
Также необходимо очищать уши собаки специальным лосьоном (его можно купить в зоомагазине). Для этого нужно залить небольшое количество средства в ухо животного, затем отпустить питомца, чтобы он потряс головой (так уйдут излишки лосьона). После этого остается только протереть внешнюю часть ушной раковины ватным диском.
Глаза овчарке нужно 2-3 раза в неделю протирать ватными дисками, смоченными чистой водой. Если выделений стало больше, обратитесь к ветеринару
Два раза в месяц нужно подстригать собаке когти. Важно использовать для этого специальные инструменты либо обращаться за помощью к грумерам.
А вот купать овчарку нужно редко — достаточно двух-трех раз в год. Однако в случае необходимости, например, если животное сильно испачкалось во время прогулки, можно и чаще. Во время водных процедур нужно использовать специальные шампуни для животных.
Как содержать
Дома
Немецкие овчарки вполне могут приспособиться жить в квартире, если создать для них нужные условия. Во-первых, у собаки должна быть личная территория: место для сна и отдыха. Идеально подойдет лежанка, расположенная вдали от сквозняков.
Во-вторых, нужно понимать, что питомец активно линяет. Это может создавать неудобства, если не наводить порядок достаточно часто.
И в третьих, овчарки — та порода, которая требует много активностей. Она может жить в квартире, но на свежем воздухе ей тоже нужно бывать. И как можно чаще: минимум два раза в день.
На улице
Лучший вариант — построить для собаки большой сухой вольер, тогда не придется держать ее на цепи, а просто отправлять внутрь в случае необходимости.
- Вольер должен быть оптимального размера: чтобы собака могла в нем спокойно развернуться и лечь, но при этом не мерзла зимой из-за слишком большого количества холодного воздуха;
- Он должен находиться в тени;
- Вход должен быть небольшой;
- Нужно регулярно наводить внутри порядок и проводить дезинфекцию;
- Зимой вольер нужно утеплять. Лучше всего сделать пол и стены с двойным дном и засыпать туда опилки перед наступлением холодов.
Если все же нужно посадить пса на цепь, старайтесь делать это как можно реже: овчаркам нужна свобода.
Как кормить
Немецкие овчарки могут питаться как сухим кормом, так и натуральным. Кроме того, существует вариант, совмещающий оба вида.
Важно не забывать каждый день наливать чистую воду в миску собаки.
Миску с водой нужно устанавливать на возвышении от 40 до 60 сантиметров, примерно на уровне груди питомца.
Если собака будет пить воду из миски, стоящей на полу, у нее может начаться повышенное газообразование, так как ей придется наклонять не только шею, но и все туловище. И заглатывать слишком много воздуха. Кроме того, могут появиться проблемы с позвоночником.
Натуральной пищей
При таком виде кормления две трети рациона должно составлять сырое или вареное мясо, в идеале говядина, курица или баранина. Фарш усваивается хуже. В сутки собака должна получать 1,5 литра натуральной пищи: ее делят на две порции и выдают дважды в день — утром и вечером.
Раз в неделю можно давать собаке рыбу. Также допускается наливать ей кефир или простоквашу. Можно добавлять гречневую, пшенную или рисовую каши. Еще можно давать:
- Куриные яйца
- Овощи (морковь, кабачки, свеклу)
- Петрушку и шпинат
- Абрикосы, мякоть арбуза
Какие продукты нельзя давать немецкой овчарке
- Молоко;
- Сосиски и колбасы;
- Трубчатые кости;
- Жирное мясо;
- Сырую речную рыбу;
- Манную и перловую каши;
- Бобовые;
- Сладкое и копченое;
- Маринованные продукты;
- Макароны.
Сухим кормом
Выбирайте премиум-корма, подходящие собаке по возрасту и состоянию здоровья. При таком типе питания собаке нужно больше воды. Поэтому не забывайте ежедневно наливать свежую чистую воду в миску.
Щенков также можно кормить сухим кормом, но только с трех месяцев. Для этого выбирайте специализированные корма для юных собак: на упаковках обычно есть инструкция, которая поможет определить количество и размер порций.
Чаще всего малыши в возрасте 3-4 месяцев питаются четыре раза в день.
Важно не выводить собаку сразу на прогулку после еды (может случиться заворот кишок), а подождать 20-30 минут. Кроме того, нужно убирать миску с кормом через 20 минут после начала трапезы собаки, даже если она съела не все. Так вы избежите переедания питомца.
С шести месяцев собаку можно переводить на двухразовое питание.
Комбинированное питание
Комбинированное питание тоже подходит немецким овчаркам. Главное — разделять сухую и натуральную еду. Это значит, что если утром собака получила кашу с мясом, то гранулы можно дать только вечером. Тогда при возникновении проблем — аллергии или отравления — можно будет быстро понять, что именно их вызвало.
Особенности здоровья
Есть несколько заболеваний, характерных для этой породы. Как и многие другие крупные собаки, они склонны к ортопедическим нарушениям, например, дисплазии тазобедренного сустава, рассказала Юлия Зайцева.
«Патология проявляется примерно с трех-четырех месяцев (в период активного роста щенка), и без лечения приводит к хромоте, развитию болевого синдрома, разрушению суставов», — пояснила собеседница.
Чтобы не допустить таких тяжелых последствий, важно посетить с щенком ветеринарного врача-ортопеда: с помощью специальных тестов он сможет выявить патологию и провести малоинвазивное лечение.
К разведению допускаются только немецкие овчарки, хозяева которых предоставили в РКФ сертификат об отсутствии дисплазии локтевого и тазобедренного суставов.
Также немецкие овчарки могут страдать от болезней сердца и сосудов, атопического дерматита и других кожных заболеваний. Среди нарушений ЖКТ встречается заворот желудка, экзокринная недостаточность поджелудочной железы. Есть риск и неврологических заболеваний: например, эпилепсии или проблем с межпозвоночными дисками.
«Чтобы вовремя заметить нарушения, нужно регулярно проверять здоровье немецкой овчарки: ветеринарные клиники проводят комплексные чекапы, в том числе для пожилых питомцев, по кардиологическому или онкологическому профилю», — добавила Юлия Зайцева.
Стоимость щенков
Щенков немецкой овчарки можно брать домой после того, как им исполнится 2,5 месяца. Более юных питомцев приносить в дом не стоит: в младшем возрасте они плохо переносят разлуку с матерью.
Стоимость щенка зависит от наличия документов, а также места покупки. Если собака была рождена в официальном питомнике, имеет родословную и все нужные документы, подтверждающие, что у нее нет врожденных проблем со здоровьем, то и стоимость будет соответствующая.
Стоимость щенков немецкой овчарки может достигать 150 тыс. рублей.
Можно сэкономить и взять собаку без документов, но это риск, потому что никаких гарантий относительно здоровья пса вы не получите.
На что обратить внимание при покупке щенка:
- Тело пропорциональное, живот не вздутый;
- Нет неприятного запаха изо рта, зубы ровные и чистые;
- Шерсть густая, шелковистая, хвост прямой;
- Глаза без выделений, радужка темная.