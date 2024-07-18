Немецкая овчарка: что нужно знать, прежде чем завести такую собаку

Немецкая овчарка — одна из самых популярных пород в мире. По данным Российской кинологической ассоциации, в нашей стране эти собаки находятся на четвертом месте по распространенности. Они уступают лишь шпицам, чихуахуа и вельш-корги. Подробнее о немецких овчарках, особенностях их содержания и дрессировки — в материале «Ленты.ру».

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Главное о породе

Название породы: немецкая овчарка;

Годы появления породы: конец XIX века;

Страна происхождения: Германия;

Вес: от 22 до 40 килограммов;

Высота в холке: для самцов от 60 до 65 сантиметров, для самок — от 55 до 60 сантиметров;

Продолжительность жизни: до 13 лет;

Стоимость щенков: от 30 до 150 тысяч рублей;

Окрас шерсти: черный, серый, черно-рыжий;

Внешний вид: собака среднего размера с широкой грудной клеткой и развитыми мускулами. Таз слегка опущен. Голова крупная, с вытянутым носом и острыми ушами.

Где и когда появились немецкие овчарки

На немецком название породы звучит как Deutscher Schäferhund, что в переводе на русский означает «немецкая пастушья собака». Именно такой ее задумывал Макс Эмиль Фредерик фон Штефаниц, который планировал вывести идеальную породу для помощи человеку. Он скрестил средне- и южно-немецких пастушьих собак и представил получившийся результат на Ганноверской выставке в 1882 году. Публика увидела пса по имени Грайф — первого представителя современных немецких овчарок.

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Новая порода сразу завоевала расположение собаководов. Овчарки оказались умными, сильными, быстрыми и выносливыми. Эти качества сделали их подходящими для выпаса скота.

В 1899 году немецкие овчарки были признаны полноценной породой.

В 1926 году собак завезли в Россию. Примерно в это же время во всем мире сократилось количество скота, а значит, ушла в прошлое потребность в пастушьих собаках. Немецким овчаркам быстро нашли новое применение: они стали служить в полиции и в армии. Этому способствовали личные качества собак, а также то, что они хорошо поддаются дрессировке.

Немецкие овчарки во время Второй Мировой войны

Во время Второй Мировой войны многие животные участвовали в разминировании и диверсиях против врага. Но особенно значимый вклад внесли немецкие овчарки, которые стали незаменимыми членами армий большинства стран мира благодаря своему характеру и тому, как легко они поддаются дрессировке.

Собаки этой породы служили и в советских войсках. Они уносили раненых с поля боя, передавали послания, участвовали в разминировании местности, охраняли военных, проводили диверсии.

После Великой Отечественной войны популярность немецких овчарок не уменьшилась. Они продолжили службу в полиции и армии во многих странах мира.

Немецкие овчарки стали очень распространены в качестве служебных собак в России по нескольким причинам. Во-первых, они лучше других пород переносили холод и перепады температур в Сибири и на Урале. Во-вторых, быстрее и проще привыкали к новым людям.

На военной службе смена хозяев неизбежна — инструкторы увольняются, получают повышения, уходят в отставку.

Смена хозяина — большой стресс для собаки: многие породы не могут переносить такое событие быстро и без последствий. Например, доберманы, которые были предшественниками овчарок на службе. А вот «немцы» как раз охотно приспосабливаются как к новым условиям, так и к новым людям. По этим же причинам овчарок стали брать в качестве домашних питомцев. Они верные, дружелюбные и умные.

Немецкие овчарки в культуре

Благодаря своему доброжелательному нраву и способности к обучению и дрессировке немецкие овчарки часто становятся героями кино и сериалов.

Фильм «Ко мне, Мухтар»! (1964)

Кинокартина с Юрием Никулиным в главной роли посвящена отношениям лейтенанта милиции и его верного пса по кличке Мухтар, который не раз спасал своего хозяина в разных ситуациях.

Прототипом Мухтара стал реальный пес по кличке Султан, который 10 лет отслужил в милиции. Его историю в 1961 году рассказал в своей повести советский писатель Израиль Меттер: именно она и легла в основу фильма режиссера Семена Туманова.

В начале 2000-х в России сняли сериал по мотивам фильма и повести: «Возвращение Мухтара».

Фильм «Я — легенда» (2007)

Режиссер Фрэнсис Лоуренс снял фильм о постапокалиптическом мире. Из-за нового лекарства от рака, которое оказалось опасным вирусом, люди превратились в похожих на зверей хищников, которые боятся солнечного света.

Выживать в новых условиях главному герою, роль которого исполнил голливудский актер Уилл Смит, помогает немецкая овчарка по кличке Саманта (Сэм).

Сериал «Комиссар Рекс» (1994-2004)

Еще один сериал про служебную собаку вместе выпускали студии Австрии, Италии и Германии. Российский зритель тоже знаком с ним — «Комиссара Рекса» показывали по отечественному телевидению.

Сериал стал очень популярен благодаря детективной составляющей, юмору и, конечно, очарованию главного героя — пса по имени Рекс, который работал в полиции как напарник детектива Ричарда Мосьера.

Внешний вид

Основные характеристики породы есть в стандарте Российской кинологической федерации (РКФ):

Голова имеет клинообразную форму, морда не заостренная. Нос прямой, без горбинки. Губы темные, плотно прилегают друг к другу. Мочка носа черного цвета.

Зубы крепкие, должно быть 42 штуки. Прикус ножницеобразный (прикус, при котором резцы перекрывают друг друга, создавая конструкцию, похожую на ножницы), челюстные кости развитые.

Глаза средние по размеру, не выпуклые, темные.

Уши стоячие, средние, параллельны друг другу, с острыми кончиками.

Спина прямая, длинная, мускулистая и крепкая. Круп длинный, слегка наклоненный и плавно переходящий в хвост.

Грудь широкая, ребра овальные.

Хвост ниспадает дугой, внизу он более пушистый, чем у основания. По длине — как минимум достает до скакательного сустава.

Передние ноги прямые, параллельны друг другу. Лопатки и плечи плотно прилегают к телу. Передние лапки округлые, когти жесткие, темные.

Задние конечности немного отставлены в сторону хвоста. Когти также жесткие и темные.

Окрас немецких овчарок может быть черно-желтым, черно-рыжим или черно-серым.

Допустимы светлые пятна на груди и на лапах, но это скорее исключение. Подшерсток светло-серый. Остевая шерсть длинная, особенно в районе холки, создает почти гриву. Бывает также целиком черная немецкая овчарка.

Характер

Согласно стандартам породы РКФ, немецкие овчарки:

Обладают уравновешенным темпераментом;

Уверенные и спокойные;

Доброжелательные и внимательные;

Легко поддаются дрессировке и обучению;

Смелые и выносливые;

Обладают боевым инстинктом;

Хорошие компаньоны;

Отличные охранники и бойцы.

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Немецкая овчарка входит в ТОП-3 самых умных пород, уступая лишь бордер-колли и пуделю. Такие собаки нуждаются в физической и умственной нагрузке: нужно либо заниматься с ними самостоятельно, либо обратиться к кинологу.

Немецкие овчарки отличаются надежностью и преданностью своему хозяину, обладают высоким интеллектом и готовностью обучаться.

«При желании завести такого друга, помните про изначальное предназначение породы: это служебные собаки, которым нужны большие умственные и физические нагрузки. Можно сказать, что немецкая овчарка для увлеченных владельцев, которые могут и хотят уделять много внимания новому члену семьи», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Юлия Зайцева.



Еще одна особенность породы — ориентированность на человека и потребность в общении с ним. Поэтому немецкие овчарки не подходят для владельцев, которые часто находятся в разъездах и редко бывают дома. Если питомец начнет грустить по хозяину, он может начать показывать это плохим поведением. Также это скажется на его самочувствии.

«По моим наблюдениям в стенах ветеринарной клиники, немецкие овчарки — одни из самых чувствительных собак, которые очень переживают во время встречи с врачом. Это подтверждает важность социализации породы», — Юлия Зайцева, ветеринарный врач-терапевт.



Заботиться о здоровье нужно бережно, учитывать характер и особенности собаки. Например, если у вас тревожный питомец, можно дать ему успокоительные препараты или лакомства, чтобы снизить уровень стресса перед посещением врача.

Отношение к детям

Собаки этой породы отлично ладят с детьми. Немецкая овчарка может стать партнером в активных играх, которые полезны для здоровья как ребенка, так и самого домашнего животного. При этом пес будет охранять юного напарника как члена стаи.

При этом ребенка необходимо научить обращаться с животным: не обижать собаку, не бить ее, не издеваться.

Однако при появлении новорожденного в доме, где уже живет немецкая овчарка, нужно соблюдать некоторые правила, которые помогут собаке привыкнуть к новому члену семьи.

Как познакомить немецкую овчарку с новорожденным

Подготовьте овчарку ко встрече с новорожденным: давайте нюхать вещи ребенка, дайте время пообщаться с мамой, позвольте рассмотреть нового члена семьи;

Не давайте собаке свободно проходить в детскую, не оставляйте наедине с младенцем;

Регулярно показывайте овчарке малыша, давайте общаться с ним;

Всегда контролируйте взаимодействие ребенка и животного.

Отношение к другим животным

Овчарка будет ладить с любыми другими животными, будь то кошка, другая собака или крыса, если познакомится с ними в щенячьем возрасте. Повзрослевшего пса тоже можно научить принимать новых питомцев. Однако для этого нужно правильно их познакомить, иначе инстинкт охранника возьмет верх и овчарка будет защищать членов семьи от чужака.

При знакомстве немецкой овчарки с новым питомцем следует быть осторожным, не оставлять их сразу наедине. Важно показать, что теперь в «стае» еще один зверь. Но не стоит забывать, что у животных бывают разные характеры. И сначала две собаки все равно будут выяснять отношения и выстраивать иерархию.

Почти такая же ситуация с общением с другими собаками на улице. Овчарка не станет проявлять необоснованную агрессию, но будет защищать хозяина или другого члена стаи, если почувствует опасность. Тем не менее представители этой породы в целом дружелюбно относятся к животным.

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Как воспитать щенка

Специалисты советуют: прежде чем заводить щенка немецкой овчарки, нужно оценить свои силы и возможности.

«Вы должны быть готовы заниматься воспитанием и дрессировкой немецкой овчарки c раннего возраста, обучать щенка командам, давать интересные задания и смысловые игры, тренироваться с кинологом», — рассказала Юлия Зайцева.



Нюансов очень много: нужно научить щенка слушаться своего хозяина в любой ситуации, приучить его к наморднику, а также к спокойному взаимодействию с детьми, прохожими или другими питомцами. Также важно отучить питомца подбирать с земли как съедобные, так и несъедобные предметы.

Неправильная дрессировка и отсутствие социализации могут привести к тому, что собака начнет вести себя нервно и агрессивно на фоне охранного инстинкта.

С немецкой овчаркой нужно гулять не меньше пары часов в день.

Во время прогулки играйте с животным, давайте ему возможность выплеснуть энергию. В противном случае питомец может начать вымещать ее не лучшим образом: например, грызть мебель или обувь.

Как ухаживать

Немецкая овчарка — достаточно неприхотливая порода, но и она требует специального ухода и содержания.

Уход за шерстью

Нужно регулярно вычесывать собаку (минимум раз в неделю) и быть готовым к активной линьке. Овчарки линяют круглогодично, но дважды в год, осенью и весной, шерсть у них выпадает особенно интенсивно.

Этот период длится в среднем 1,5-2,5 недели. Вместе с шерстью отпадают и мелкие частицы кожи, поэтому в это время важно вычесывать питомца более тщательно — делать это нужно два раза в день.

Чем вычесывать овчарку

Щетка-раструбка. Для вычесывания плотного подшерстка;

Металлическая расческа с зубчиками разной длины. Помогает распутывать колтуны;

Пуходерка. Убирает лишний подшерсток.

Гигиена

Владельцам немецких овчарок необходимо следить за состоянием зубов у питомца. Рекомендуется каждый день чистить их специальной щеткой и пастой, поэтому лучше приучать питомца к этой гигиенической процедуре с щенячьего возраста.

Также необходимо очищать уши собаки специальным лосьоном (его можно купить в зоомагазине). Для этого нужно залить небольшое количество средства в ухо животного, затем отпустить питомца, чтобы он потряс головой (так уйдут излишки лосьона). После этого остается только протереть внешнюю часть ушной раковины ватным диском.

Глаза овчарке нужно 2-3 раза в неделю протирать ватными дисками, смоченными чистой водой. Если выделений стало больше, обратитесь к ветеринару

Два раза в месяц нужно подстригать собаке когти. Важно использовать для этого специальные инструменты либо обращаться за помощью к грумерам.

А вот купать овчарку нужно редко — достаточно двух-трех раз в год. Однако в случае необходимости, например, если животное сильно испачкалось во время прогулки, можно и чаще. Во время водных процедур нужно использовать специальные шампуни для животных.

Как содержать

Дома

Немецкие овчарки вполне могут приспособиться жить в квартире, если создать для них нужные условия. Во-первых, у собаки должна быть личная территория: место для сна и отдыха. Идеально подойдет лежанка, расположенная вдали от сквозняков.

Во-вторых, нужно понимать, что питомец активно линяет. Это может создавать неудобства, если не наводить порядок достаточно часто.

И в третьих, овчарки — та порода, которая требует много активностей. Она может жить в квартире, но на свежем воздухе ей тоже нужно бывать. И как можно чаще: минимум два раза в день.

На улице

Лучший вариант — построить для собаки большой сухой вольер, тогда не придется держать ее на цепи, а просто отправлять внутрь в случае необходимости.

Вольер должен быть оптимального размера: чтобы собака могла в нем спокойно развернуться и лечь, но при этом не мерзла зимой из-за слишком большого количества холодного воздуха;

Он должен находиться в тени;

Вход должен быть небольшой;

Нужно регулярно наводить внутри порядок и проводить дезинфекцию;

Зимой вольер нужно утеплять. Лучше всего сделать пол и стены с двойным дном и засыпать туда опилки перед наступлением холодов.

Если все же нужно посадить пса на цепь, старайтесь делать это как можно реже: овчаркам нужна свобода.

Как кормить

Немецкие овчарки могут питаться как сухим кормом, так и натуральным. Кроме того, существует вариант, совмещающий оба вида.

Важно не забывать каждый день наливать чистую воду в миску собаки.

Миску с водой нужно устанавливать на возвышении от 40 до 60 сантиметров, примерно на уровне груди питомца.

Если собака будет пить воду из миски, стоящей на полу, у нее может начаться повышенное газообразование, так как ей придется наклонять не только шею, но и все туловище. И заглатывать слишком много воздуха. Кроме того, могут появиться проблемы с позвоночником.

Натуральной пищей

При таком виде кормления две трети рациона должно составлять сырое или вареное мясо, в идеале говядина, курица или баранина. Фарш усваивается хуже. В сутки собака должна получать 1,5 литра натуральной пищи: ее делят на две порции и выдают дважды в день — утром и вечером.

Раз в неделю можно давать собаке рыбу. Также допускается наливать ей кефир или простоквашу. Можно добавлять гречневую, пшенную или рисовую каши. Еще можно давать:

Куриные яйца

Овощи (морковь, кабачки, свеклу)

Петрушку и шпинат

Абрикосы, мякоть арбуза

Какие продукты нельзя давать немецкой овчарке

Молоко;

Сосиски и колбасы;

Трубчатые кости;

Жирное мясо;

Сырую речную рыбу;

Манную и перловую каши;

Бобовые;

Сладкое и копченое;

Маринованные продукты;

Макароны.

Сухим кормом

Выбирайте премиум-корма, подходящие собаке по возрасту и состоянию здоровья. При таком типе питания собаке нужно больше воды. Поэтому не забывайте ежедневно наливать свежую чистую воду в миску.

Щенков также можно кормить сухим кормом, но только с трех месяцев. Для этого выбирайте специализированные корма для юных собак: на упаковках обычно есть инструкция, которая поможет определить количество и размер порций.

Чаще всего малыши в возрасте 3-4 месяцев питаются четыре раза в день.

Важно не выводить собаку сразу на прогулку после еды (может случиться заворот кишок), а подождать 20-30 минут. Кроме того, нужно убирать миску с кормом через 20 минут после начала трапезы собаки, даже если она съела не все. Так вы избежите переедания питомца.

С шести месяцев собаку можно переводить на двухразовое питание.

Комбинированное питание

Комбинированное питание тоже подходит немецким овчаркам. Главное — разделять сухую и натуральную еду. Это значит, что если утром собака получила кашу с мясом, то гранулы можно дать только вечером. Тогда при возникновении проблем — аллергии или отравления — можно будет быстро понять, что именно их вызвало.

Особенности здоровья

Есть несколько заболеваний, характерных для этой породы. Как и многие другие крупные собаки, они склонны к ортопедическим нарушениям, например, дисплазии тазобедренного сустава, рассказала Юлия Зайцева.

«Патология проявляется примерно с трех-четырех месяцев (в период активного роста щенка), и без лечения приводит к хромоте, развитию болевого синдрома, разрушению суставов», — пояснила собеседница.



Чтобы не допустить таких тяжелых последствий, важно посетить с щенком ветеринарного врача-ортопеда: с помощью специальных тестов он сможет выявить патологию и провести малоинвазивное лечение.

К разведению допускаются только немецкие овчарки, хозяева которых предоставили в РКФ сертификат об отсутствии дисплазии локтевого и тазобедренного суставов.

Также немецкие овчарки могут страдать от болезней сердца и сосудов, атопического дерматита и других кожных заболеваний. Среди нарушений ЖКТ встречается заворот желудка, экзокринная недостаточность поджелудочной железы. Есть риск и неврологических заболеваний: например, эпилепсии или проблем с межпозвоночными дисками.

«Чтобы вовремя заметить нарушения, нужно регулярно проверять здоровье немецкой овчарки: ветеринарные клиники проводят комплексные чекапы, в том числе для пожилых питомцев, по кардиологическому или онкологическому профилю», — добавила Юлия Зайцева.



Стоимость щенков

Щенков немецкой овчарки можно брать домой после того, как им исполнится 2,5 месяца. Более юных питомцев приносить в дом не стоит: в младшем возрасте они плохо переносят разлуку с матерью.

Стоимость щенка зависит от наличия документов, а также места покупки. Если собака была рождена в официальном питомнике, имеет родословную и все нужные документы, подтверждающие, что у нее нет врожденных проблем со здоровьем, то и стоимость будет соответствующая.

Стоимость щенков немецкой овчарки может достигать 150 тыс. рублей.

Можно сэкономить и взять собаку без документов, но это риск, потому что никаких гарантий относительно здоровья пса вы не получите.

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На что обратить внимание при покупке щенка: