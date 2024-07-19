Как очистить унитаз с помощью чайных пакетиков

Муж недоумевает, а я оставляю чайные пакетики в унитазе: рабочий лайфхак
Не торопитесь избавляться от чайных пакетиков, ведь они могут пригодиться в бытовых целях. Оказывается, их можно оставлять в унитазе на всю ночь, чтобы избавиться от загрязнений. Вот странный, но рабочий лайфхак.
Чайные пакетики помогают справиться со следами жесткой воды на сантехнике. Их можно использовать, чтобы не портить эмаль магазинной химией.
Возьмите несколько влажных чайных пакетиков и положите их на самые грязные участки унитаза. Оставьте их там на полчаса, а лучше на несколько часов. Чтобы они лучше воздействовали, оставляйте их на ночь.
Далее тщательно протирайте обработанные поверхности губкой или ершиком. В итоге вы получите белоснежный унитаз, передают «Белновости».
Ранее сообщалось, что стиральные машины стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако большинство из нас не задумываются о том, что она также нуждается в уходе и регулярной очистке. Если забывать об этом, то со временем в укромных уголках стиральной машины начнут скапливаться грязь и слизь, из-за чего выстиранные вещи будут иметь неприятный запах плесени и затхлости. Чтобы избежать этого, необходимо регулярно оставлять дверцу открытой после каждой стирки.