Как очистить унитаз с помощью чайных пакетиков

Не торопитесь избавляться от чайных пакетиков, ведь они могут пригодиться в бытовых целях. Оказывается, их можно оставлять в унитазе на всю ночь, чтобы избавиться от загрязнений. Вот странный, но рабочий лайфхак.

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Чайные пакетики помогают справиться со следами жесткой воды на сантехнике. Их можно использовать, чтобы не портить эмаль магазинной химией.

Возьмите несколько влажных чайных пакетиков и положите их на самые грязные участки унитаза. Оставьте их там на полчаса, а лучше на несколько часов. Чтобы они лучше воздействовали, оставляйте их на ночь.

Далее тщательно протирайте обработанные поверхности губкой или ершиком. В итоге вы получите белоснежный унитаз, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что стиральные машины стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако большинство из нас не задумываются о том, что она также нуждается в уходе и регулярной очистке. Если забывать об этом, то со временем в укромных уголках стиральной машины начнут скапливаться грязь и слизь, из-за чего выстиранные вещи будут иметь неприятный запах плесени и затхлости. Чтобы избежать этого, необходимо регулярно оставлять дверцу открытой после каждой стирки.