Эксперт рассказал, как выбрать посуду, пригодную для микроволновки

Заведующий кафедрой факультета естественных наук Государственного университета просвещения, химик Николай Васильев заявил, что лучшим вариантом для подогрева еды в микроволновке является керамическая посуда.

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Если контейнеры сделаны из высокоплотного полиэтилена или пластика и помечены надписью «Microwave», то они тоже подойдут. Такие емкости еще помечают двойкой или пятеркой в треугольнике.

Если же такой маркировки нет, то значит пластик будет выделять в пищу при нагревании токсичные вещества. Это не говоря о том, что при высоких температурах такой пластик может начать плавиться.

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