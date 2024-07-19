Как выбрать идеальный бассейн для дачи

Самым простым и доступным вариантом для дачи является надувной бассейн, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он отметил, что подобные модели стоят до 50 тысяч рублей и отличаются простотой в эксплуатации.

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Самый простой и доступный вариант — надувной бассейн. Цена на него колеблется от пяти до 50 тысяч рублей в зависимости от габаритов и бренда. К плюсам можно отнести дешевизну, мобильность и быстроту установки — чтобы надуть или сдуть бассейн, у вас уйдет не больше 30 минут. Из минусов стоит отметить низкую прочность и небольшой размер, так как такие бассейны бывают не больше четырех метров, — заявил Васильев.



По его словам, надувные бассейны приходится периодически подкачивать. Собеседник подчеркнул, что более долговечными являются каркасные варианты, но они дороже — 15–150 тысяч рублей.

Каркасный бассейн отлично подойдет для большой семьи и прослужит гораздо дольше — вплоть до 10 лет. Конструкция у каркасного бассейна основательная и состоит из каркаса — стержневого или секционного — и полимерной чаши, которая имеет сливное отверстие и в некоторых случаях дополнительные отверстия для фильтрационного оборудования. Устанавливать такой бассейн нужно на специальный фундамент из песка, чтобы не было перепада высот, — рассказал Васильев.



Ранее Васильев заявил, что капитальный ремонт в квартире лучше начинать в начале марта. По его словам, небольшой ремонт по времени составляет два — четыре месяца, капитальный может затянуться на полгода. Поэтому начинать работу лучше всего в конце февраля — в начале марта, чтобы чистовая отделка и большая часть работ пришлась на весну — лето, при этом материалы были у вас уже зимой.