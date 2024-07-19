Как сделать бесплатную теплицу из бутылок

Бесплатная теплица: всё нужное у дачников есть под рукой, соседи позавидуют
Ненужные пластиковые бутылки могут пригодиться на дачном участке. Как оказалось, это хороший строительный материал. Вот как их можно использовать.
Не просто так некоторые огородники всю зиму собирают пластиковые бутылки и складируют их в гараже. Из них можно построить отличные теплицы.
На одну теплицу уходит порядка 600 бутылок по 1,5 литра, две доски по четыре метра, две доски по пять метров, б/у кирпичи для фундамента и саморезы. Срок изготовления — три дня.
Дело в том, что бутылки изготавливаются из пластика PET, который считается высокопрочным материалом. Он выдерживает и сильные ветра, и давление снега зимой. Кроме того, материал принимает нужную форму, он прозрачен и пропускает достаточное количество света для растений.
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