Как сделать бесплатную теплицу из бутылок

Ненужные пластиковые бутылки могут пригодиться на дачном участке. Как оказалось, это хороший строительный материал. Вот как их можно использовать.

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Не просто так некоторые огородники всю зиму собирают пластиковые бутылки и складируют их в гараже. Из них можно построить отличные теплицы.

На одну теплицу уходит порядка 600 бутылок по 1,5 литра, две доски по четыре метра, две доски по пять метров, б/у кирпичи для фундамента и саморезы. Срок изготовления — три дня.

Дело в том, что бутылки изготавливаются из пластика PET, который считается высокопрочным материалом. Он выдерживает и сильные ветра, и давление снега зимой. Кроме того, материал принимает нужную форму, он прозрачен и пропускает достаточное количество света для растений.

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