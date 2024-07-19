Почему нельзя постоянно носить собак на руках

Нельзя постоянно носить на руках собаку, так как это может негативно повлиять на привычки питомца, рассказал в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, собаку можно так носить, если у нее нет поведенческих проблем.

Если у собаки есть проблемы с привязанностью или другие поведенческие проблемы, постоянное ношение на руках может усугубить проблему. Но если у собаки нет выраженных проблем и она здорова, то потребность постоянно сидеть на руках у хозяина им не грозит, — объяснил эксперт.



Кинолог отметил, что если хозяин собаки в панике берет ее на руки, чтобы защитить от конфликта с другими животными, у питомца может закрепиться этот страх. Если все же необходимо поднять собаку, важно помнить, что нельзя этого делать за передние лапы или подмышки, заключил Голубев.

Ранее ветеринар Юлия Меликова заявила, что фрукты, сладости или еда с человеческого стола может навредить собаке. По ее словам, вместо таких лакомств стоит составить для питомца полноценный сбалансированный рацион и придерживаться его.

До этого ветеринарный врач-ординатор Ольга Аверина рассказала, что если собакам жарко, они могут начать чаще и интенсивнее дышать. Она отметила, что также питомцы могут во время прогулки начать есть траву.