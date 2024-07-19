Названы дачные культуры, которые нельзя сажать рядом

Рядом с картофелем нельзя сажать томаты, огурцы и тыкву, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что в первом случае обе культуры подвержены фитофторозу, во втором и третьем сажать их рядом нельзя из-за конфликта корневых систем.

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Томаты и картофель подвержены фитофторозу, посадка их рядом способствует быстрому распространению болезни. Огурцы и картофель плохо совместимы, так как их корневые системы могут конкурировать за ресурсы, что отрицательно скажется на росте и урожайности. Тыква и картофель [также плохо совместимы]. Картофель может угнетать корневую систему тыквы, что приведет к уменьшению урожая обоих растений, — заявил Чаплин.



По его словам, лук и горох также не стоит выращивать рядом, так как первый выделяет вещества, замедляющие развитие второго. Собеседник подчеркнул, что плохими соседями являются капуста и клубника, так как капуста притягивает вредителей — клопов и капустных блох, способных повредить ягоды.

Кроме того, капуста высасывает много питательных веществ из почвы, что может оказаться губительным для клубники. Свекла и шпинат. Шпинат и свекла конкурируют за питательные вещества и влагу, что ослабляет оба растения и снижает их урожайность. Фасоль и чеснок. Чеснок выделяет вещества, которые могут подавлять рост фасоли, снижая её урожайность, — рассказал Чаплин.



Чаплин добавил, что рядом не стоит высаживать редис и огурцы, поскольку огурцы требуют более теплую почву, чем редис, что усложняет уход за растениями. Парламентарий напомнил, что брокколи и клубника плохо совместимы из-за возможных перекрестных заболеваний и вредителей, таких как улитки и слизни.

Ранее Чаплин рассказал, что базилик содержит много витаминов, при этом данная садовая культура неприхотлива и может расти практически на любом огороде. Он отметил, что это растение содержит также железо, кальций и магний.