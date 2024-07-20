Чем подкормить помидоры

Не все дачники знают об этой копеечной, но эффективной подкормке, после которой помидоры начнут активно плодоносить. Для нее потребуется минимум ингредиентов и времени.

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Чтобы приготовить чудо-удобрение для помидоров, нужно залить 100 граммов гороха литром воды и настоять в течение четырех часов. Затем нужно процедить настой и добавить туда 10 таблеток мумие. Также нужно всыпать чайную ложку сухого чеснока. Все ингредиенты тщательно перемешать.

Получившийся раствор влейте в ведро или лейку с девятью литрами воды. Полейте томаты под корень, рассказала агроном Ксения Давыдова.

Ранее сообщалось, что томаты считаются одной из самых прихотливых культур, но умелые садоводы знают, как с ними справляться. Опытный огородник Елена Литвинова раскрыла рецепт натуральной подкормки.

До этого биолог Михаил Краснов рассказал, что растения на даче необходимо подкармливать, чтобы они активно и эффективно плодоносили на протяжении всего сезона. По его словам, огурцы и кабачки нужно подкармливать азотом, так как это питает их, особенно если они высажены на скудных и истощенных почвах.