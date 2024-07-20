Ветеринар рассказал о признаках бешенства у собаки

Доктор ветеринарных наук, заведующий лабораторией общей эпизоотологии ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН Александр Шабейкин рассказал о признаках бешенства у собаки.

«Животное становится заразным для других животных и человека примерно за пять — семь дней до начала клинических проявлений бешенства. Это значит, что внешне собака и кошка могут выглядеть полностью здоровыми, но в их слюне уже будет находиться вирус», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».



По словам специалиста, клинические признаки бешенства проявляются только на поздних стадиях заболевания.

При этом собака не всегда агрессивна и с пеной у рта. Иногда может быть чрезмерно ласковой или у неё может быть паралитическая форма болезни.

«Тогда она будет просто лежать, человек может пытаться оказать помощь и быть укушенным, потому что даже при паралитической форме бешенства собака всё равно может укусить человека», — заключил эксперт.



Ранее сотрудник ставропольской ветклиники ветеринар Артём Арушанян рассказал, как помочь домашним животным перенести жару.