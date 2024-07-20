Российские коты обижаются на иностранный корм

Такую причину снижения импорта кормов назвал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, сообщает ИА DEITA.RU.

В интервью РБК глава надзорного ведомства отметил, что ограничения на корма для животных действуют уже несколько лет. Поставки этого товара из недружественных России государств ограничены.

«Мы не возражаем, Monge или Hill’s, но если на упаковке написано "утка", а там утки нет, наши коты обижаются», - рассказал Сергей Данкверт.



Напомним, что ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill's был приостановлен из-за поставок некачественной продукции. А в кормах Farmina Pet Food и вовсе нашли мышьяк.